VIDEO: Reviven comercial misógino de PepsiCo, tras la cancelación del show de Adrián Marcelo

Tras la salida del polémico youtuber, Adrián Marcelo, de la Casa de los Famosos México, la gira de su show “Hermanos de Leche”, que tenía planeada junto a su amigo y socio, Iván “La Mole”; continúa siendo cancelada en varias partes de la república.

Ante la presión del público que señala a Adrián Marcelo como una persona violenta y misógina, que utiliza su comedia para replicar este tipo de conductas. La cancelación de su gira representa un severo golpe a su carrera.

Entre la serie de cancelaciones de sus shows, la presentación que se tenía pactada en CDMX en el Pepsi Center WTC, resultó ser una de las más importantes por el aforo del recinto y lo comentado que fue en redes sociales el comunicado que emitió el lugar.

"Nuestro compromiso con la integridad, el respeto y la dignidad de todas las personas es inquebrantable”, fueron las palabras compartidas por el recinto propiedad de PepsiCo hace unos días.

Leer también: VIDEO: Influencer Paola Suárez ayuda a difundir la desaparición de una niña en vivo

Debido al mensaje emitido, las opiniones en redes sociales fueron divididas, pues muchos usuarios felicitaron a la marca, mientras que otros tacharon este acto como censura. Además como respuesta hacia el argumento de la cancelación del evento, revivieron un comercial del año 2009 de Doritos, marca que pertenece a PepsiCo, en el cual se promueve la difusión de contenido íntimo.

Usuarios reviven comercial machista de Pepsico

En el video que fue difundido en ‘X’, antes Twitter, aparece el comediante Facundo encabezando la campaña con una serie de spots publicitarios bajo el lema “Las cosas chidas Rolalas”, en donde presenta el nuevo producto de la marca y explica: “porque quién no ha rolado un disco, una película, un varo o incluso hasta la viej… Esta es la primer campaña para rolarse”.

En dicho comercial aparece una mujer caminando por la calle y cada hombre con el que se encuentra le pide que les diga “vaquero”. A cada paso que da, alguien le grita la frase y como cada interacción es más incómoda que la anterior; ella termina llamando por teléfono a su pareja para reclamarle por subir a internet un video íntimo donde ella le dice de esa forma.

Al final del spot aparece el producto repitiendo la frase “Las cosas chidas Rolalas”, en las publicaciones compartidas anteponen el mensaje de la compañía contra el comercial que catalogan como explícito.

Pues ahora que los de @PepsiCo decidieron censurar un evento de comedia, es buen momento para recordar este bello comercial de Doritos, marca propiedad de PepsiCo, que incitaba a los hombres a compartir videos íntimos de las mujeres. #PepsiCensura #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/mNONkBb1X7 — Q U E E N (@dimeperra) September 19, 2024





La respuesta de miles internautas es diversa pues los comentarios, ya que algunos aluden a que la sociedad en general tiene una "doble moral" en esos temas, mientras que otros justifican a la marca por el tipo de “comedia” que se usaba en la década de los 2000 y que en esos años aún no se generaba conciencia ante el machismo y la misoginia, además de que ahora existe una ley que prohíbe compartir ese tipo de contenido sin consentimiento.

“Qué bueno que ya no estamos en esa época donde esto se veía “normal” y hemos tenido un avance donde la misma empresa fomentaba este tipo de cosas esté mejorando sus valores”.

“Te das cuenta que eso fue mínimo en los 2000? Cuando no había la apertura de hablar temas como hoy y el machismo estaba normalizado? No has entendido que todo evoluciona, ni nosotros somos los mismos de hace 1 mes”.

“Pues es el punto no? Que ya no están a favor de esas conductas y probablemente la gente de marketing ya fue despedida en su tiempo”.

“Eso fue hace tiempo !! Ahora las cosas han cambiado”.

“Bueno, es un comercial de hace muchos años, ¿No? Existe algo llamado “maduración” y se ejecuta a lo largo del tiempo. Estuvo mal: sí. Deberían disculparse: probablemente. Refleja la actualidad: no”.

Esos fueron algunos de los comentarios con más interacciones en la plataforma.





También te interesará:

Tarjeta Inapam: Esta es la lista de transporte público con acceso gratis

El alimento milenario que regula la presión arterial a toda edad

Qué significa cuando una persona habla con las manos en los bolsillos, según experta en lenguaje corporal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cds