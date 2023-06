VIDEO: Paul Stanley explota contra Wendy Guevara por "no hacer nada" en "La Casa de los Famosos"

El conductor Paul Stanley fue tendencia en redes sociales, luego de explotar contra Wendy Guevara de “Las Perdidas” dentro de La Casa de los Famosos, debido a no querer hacer nada dentro del recinto.

Por medio de TikTok, la usuaria @nena_griss compartió un video donde se observa el momento en el que Paul Stanley se molesta con Wendy, ante la falta de actividad física.

“La gente que me verá aquí, acostada en la casa dirá: ‘¿Por qué Wendy no hace nada?’ porque me recetó el doctor que ahorita tengo que descansar, tener mucho reposo y pensar cosas bonitas”, explicó la influencer.

Sin embargo, tras hacer el comentario, el conductor del programa “Hoy” se mostró molesto con la integrante de “Las Perdidas”, pues aseveró que "ya llevas mucho, mucho sin hacer nada".

Ante ello, Wendy respondió: “A veces limpio [...] No es necesario que tú me veas limpiar”.

Por su parte, el actor explotó y dijo que “ni el c… te limpias”.

Finalmente, la influencer se dirigió a los televidentes para aclarar la situación. “Mi gente bonita, no se enoje, no me juzguen, por favor, no ande pensando muchas cosas por verme así deprimida”.

“No me juzguen por no hacer ejercicio, pero ahorita estoy bien cansada”, sentenció.

Tunden en redes a Paul Stanley por criticar a Wendy

Ante ello, usuarios de la red social arremetieron contra el actor:

"Hay que sacar a Paul", "Saquemos a Paul esta semana", "Yo siempre veo a Wendy limpiando", "Paul ya está sacando boleto", "Inche Wendy, no la juzgo porque estamos igual", "Pues es hora de sacar al mentado Paul", son algunas reacciones de internautas.

¿Quién es Wendy Guevara de “Las Perdidas”?

Wendy Guevara es una influencer que forma parte del trío “Las Perdidas”, integrado por Paolita Suárez y Kimberly Irene “La más Preciosa”.

Se trata de un trío de youtubers, influencers, empresarias y cantantes transgénero mexicanas, que alcanzaron fama en redes sociales para posteriormente incursionar en teatro y televisión.

Wendy Guevara nació en León, Guanajuato, es una influencer transgénero que recibió ese nombre por una de sus amigas con quien trabajaba en una estética.

Paolita Suárez y Wendy Guevara se hicieron famosas a partir de un video que se viralizó en un internet luego de una cita en la que fueron abandonadas por los hombres con los que iban. En dicho metraje gritaban “Estamos perdidas”, lo que más tarde les dio el nombre por el que ahora se les conoce.

En 2017 recibieron el premio MTV Miaw en la categoría de los videos virales más exitosos en las redes sociales (en la categoría de Lords&Ladies del Año).

Además de sus contenidos en YouTube, Instagram y Facebook, también han participado en una telenovela de Televisa.



aosr