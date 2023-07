VIDEO: Mariachis sorprenden a Margot Robbie y Ryan Gosling en alfombra rosa de Barbie en México

La tarde del 6 de julio se llevó a cabo la alfombra rosa de “Barbie, la película” con la presencia de los protagonistas Margot Robbie y Ryan Gosling en la Ciudad de México.

La cita se dio en el centro comercial Toreo Parque Central del Estado de México, donde miles de fanáticos disfrutaron con alegría la llegada de las celebridades de Hollywood.

Mariachis sorprenden a Margot Robbie y Ryan Gosling

Ante ello, los protagonistas de la cinta de Warner Bros fueron sorprendidos al recibir mariachis en pleno evento.

Lee también “No me lo van a creer…”, Martha Higareda se reencuentra con Ryan Gosling y platica con Margot Robbie

Al ritmo del “Son de la negra” los artistas disfrutaron de la noche mexicana; además de entonar el icónico “Cielito Lindo”.

Por medio de Twitter, EL UNIVERSAL compartió el video donde se aprecia a los actores disfrutar de la musica tradicional mexicana.

Al ritmo del mariachi finalizó la alfombra rosa de "Barbie" en México, por la que desfilaron Margot Robbie y Ryan Gosling

📹Video: Araceli García / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/atBExYRr2I — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) July 7, 2023

Martha Higareda se reencuentra con Ryan Gosling

La actriz Martha Higareda aprovechó la visita de Ryan Gosling y Margot Robbie a la Ciudad de México, por el tour promocional de la película Barbie, para platicar con los protagonistas del filme dirigido por Greta Gerwig.

Lee también Ni la lluvia ni el tráfico pudieron impedir que Barbie presentara su película en México

A través de su cuenta de Twitter, Martha Higareda compartió un par de imágenes en donde aparece junto a “Barbie” y “Ken”: “No me lo van a creer… pero sí! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de #Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que le compartiré…”, escribió.

“Me emociona mucho porque evidentemente tengo una anécdota que ustedes conocen, que me ocurrió con Ryan Gosling, entonces voy a ver si me dan chande de aunque sea rápidamente le cuente la historia de cómo me cachó… Estoy súper emocionada, y les voy a mostrar cada uno de los procesos y esta vez lo voy a documentar”, dijo en un video que subió a su cuenta de Instagram.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





aosr