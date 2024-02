VIDEO: Lesslie Polinesia rompe en llanto tras salir del hospital sin su bebé

Uno de los embarazos más deseados y complicados de las redes sociales, sin duda ha sido el de la youtuber Lesslie Polinesia.

Desde que la influencer anunció el pasado mes de octubre a sus seguidores que se encontraba a la espera de su primera hija, ha decidido compartir con ellos cada etapa.

Tras varias especulaciones acerca de su embarazo, y de que compartiera que había sido internada en un hospital tras presentar complicaciones durante su tercer trimestre de gestación; el pasado mes de enero, a través de sus redes sociales, publicó una historia en la que escribió que el pasado 27 de diciembre de 2023 por fin le había dado la bienvenida a su primera hija. Sin embargo, esta vez las malas noticias continúan.

Lesslie Polinesia se convirtió en creadora de contenido a los 16 años. Foto: Instagram @ppteamlesslie

Lesslie Polinesia rompe en llanto tras salir del hospital sin su bebé

Por medio de un nuevo video que subieron al canal de YouTube de Los Polinesios, titulado “Lesslie y la bebé se mudan de casa”, la creadora de contenido no pudo evitar romper el llanto al compartir que por fin había abandonado el hospital donde asistieron su parto, pero sin su primogénita.

En el clip se aprecia como ésta abandona el nosocomio, donde ya la esperaban sus hermanos Karen y Rafa Polinesio junto a sus padres, por lo que en cuestión de segundos comienza a llorar mientras lamentaba que no pudiera irse a casa con su hija, ya que por indicaciones médicas debía quedarse internada un días más.

Aunado a ello, en el mismo videoclip, Lesslie, confesó que se mudaría de casa para vivir sola con su bebé y esposo, por lo que mostró todo el proceso junto a sus hermanos; así como el nuevo cuarto de su bebé.

“Este es un video bastante especial. Quiero contarles que el día de hoy ya empecé a hacer mudanza, porque me mudo polinesios, he decidido formalizar una familia. No lo veíamos venir, pero me mudo”, agregó.

¿Cómo dio a conocer Lesslie Polinesio el nacimiento de su bebé?

Como en cada proceso que vivió durante su embarazo, fue a través del canal de YouTube oficial de Los Polinesios, donde sus hermanos fueron los encargados de mostrar el proceso y acompañar a la youtuber para recibir a su primogénita.

Asimismo, la también cantante lo dio a conocer a sus más de 9 millones de seguidores, por medio de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram donde escribió lo siguiente: “27/12/23 - gracias mi vida por llegar a este mundo enseñándome tanto en cada momento desde que estabas en mi pancita. Con todo mi amor te abrazo siempre. Eres el regalo más grande que me ha dado la vida. TE AMO MI HERMOSA BEBÉ".

