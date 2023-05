VIDEO: Kendall Jenner ignora a Bad Bunny en juego de la NBA y desata polémica

Kendall Jenner y Bad Bunny son la pareja en tendencia. Aunque no han anunciado de manera oficial su romance, los fanáticos de ambas celebridades buscan seguirles la pista a toda costa, pero no siempre son captados en su mejor momento.

La modelo y el reguetonero se han convertido en una de las duplas más mediáticas del espectáculo. Sin embargo, no todo es “color de rosa” para ellos, pues también son blanco de críticas que ponen en duda su relación.

Para muestra de lo anterior, el video que se viralizó en redes sociales. Y es que los famosos protagonizaron un episodio “bochornoso” que levantó polémica y una serie de especulaciones.

Kendall Jenner y Bad Bunny platicando en el partido entre Los Ángeles Lakers y los Golden State Warriors. Foto: AFP.

¿Kendall Jenner ignoró a Bad Bunny?

Kendall Jenner y Bad Bunny asistieron al partido de baloncesto entre Los Lakers y los Golden State Warriors, el cual se llevó a cabo en Los Ángeles, California.

En un clip difundido en Twitter se puede observar a Benito con un vaso en la mano, mientras camina detrás de Jenner. Al parecer, los famosos se encontraban saludando a sus amigos cercanos.

Al cabo de unos segundos, Bad Bunny se acercó a Kendall y la llamó por su nombre, aunque no obtuvo respuesta de la modelo. En repetidas ocasiones, el reguetonero trató de capturar la atención de su pareja, pero le fue imposible y se quedó “hablando solo”.

Finalmente, el “Conejo Malo” se alejó de la socialité con un gesto de “disgusto” en su rostro. Desde luego, el momento causó confusión entre los entusiastas de la pareja, quienes con bromas reaccionaron:

“Qué pereza estar con Kendall, para empezar”, “Cero química”, “No soy fan del Conejo, ¡pero Dios que salga de ahí!”, “Kendall no se merece a BadBu, lo siento”, “Pobre Benito, sí que está enamorado. Espero que no le rompan el corazón”, escribieron internautas en apoyo al puertorriqueño.

Otros más expresaron que no se puede juzgar la relación de las celebridades por un video. “A veces se les olvida que los famosos no son seres de otro planeta, son humanos”, “A mí me han hecho eso y yo lo he hecho hasta sin querer”, se lee en el post que acumuló 3.8 millones de reproducciones.

la manera en que Benito fue ignorado!😭😭 pic.twitter.com/5bqIr5mcQt — Bad Bunny ✨ (@suconejitomalo) May 13, 2023

