VIDEO: Joven lleva a su mejor amigo a ver "Romper el círculo" y se vuelve viral al ser el único hombre en la sala

"Romper el círculo", protagonizada por Blake Lively, se ha convertido en una de las películas más taquilleras del verano, pues aborda una trama que refleja los diversos niveles de violencia por los que suelen atravesar algunas relaciones tóxicas.

Por este motivo, en TikTok se hizo viral un nuevo trend en el que algunas chicas acuden a las salas de cine en compañía de sus amigas para ver la película y sus reacciones son realmente conmovedoras, al documentar que salen llorando del recinto.

Sin embargo, un par de amigos sin darse cuenta desafiaron esta “regla”, pues una joven se percató que su acompañante era el único chico en la fila, listo para entrar a ver la película del momento.

El filme con Blake Lively superó las expectativas. Foto: AP

Tiktoker se da cuenta que es el único hombre viendo "Romper el Círculo"

Fue así como la usuaria @karlaeh8 compartió el momento en el que ambos se dieron cuenta en la fila para entrar, que el cine estaba lleno de mujeres listas para disfrutar de la película basada en el exitoso libro de Colleen Hoover.

“Como cuando llevas a tu leal al cine a ver Romper el Círculo y se da cuenta que es el único hombre en la sala”, fue lo que escribió la tiktoker, mientras se escucha la icónica canción “Girls just want to have fun” de Cyndi Lauper.

Actualmente el clip supera los 12 millones de vistas y los internautas reaccionaron con todo tipo de comentarios sobre la películas: “Por que también los hombres deben romper el círculo”, “Lo que hace uno por romper el círculo”, “Todos los hombres necesitan ver esa peli”, “Yo fui a verla con mi novia, al principio no tan emocionado pero al final valió la pena, véanla!"; fueron algunos de los comentarios más destacados.

¿De qué trata “Romper el Círculo”?

El popular filme retrata la historia de Lily Bloom, una joven que creció en un entorno familiar agresivo, siendo testigo de los actos violentos que su padre ejercía en contra de su madre y que sin buscarlo, se encontró en medio de una relación tóxica.

El vínculo que crea la historia con el espectador, refleja con detalle la ilusión y la conexión que se siente Lily al iniciar una relación amorosa, sin embargo esa etapa de cuento de hadas dura muy poco tiempo, hasta que Ryle (su pareja), comienza a sentir celos cuando el amor de la infancia de Lily, Atlas, regresa a su vida.

Una vez que su relación con Ryle, se estanca en un ciclo tóxico y violento, Lily toma la decisión de romper el patrón que la envolvió durante toda su vida, antes de que su amor por Ryle acabe con ella.





