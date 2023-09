VIDEO: Hombre ayuda a perros de la calle y se hace viral en redes sociales: “es un sueño que he tenido toda la vida”

“Ayudar a los perritos de la calle es un sueño que he tenido toda la vida”, así lo expresó Orlando Pérez Alemán quien se ha vuelto viral en redes sociales por ofrecer su ayuda a perritos de la calle en Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) se estima que hay alrededor de 28 millones de perros en nuestro país, de los que el 70% se encuentran en la calle, cifra que crece un 20% anualmente.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Orlando indicó que empezó a incursionar en las redes sociales para hacer conciencia a las personas que puedan ayudar a un animal que se encuentra en condición de calle.

“Todo comenzó un miércoles, recuerdo que salí a comer y fui por una torta y justamente antes de llegar al lugar, me di cuenta de que había una manadita de cinco perritos y en mi choche siempre suelo cargar sobrecitos de comida y agua para los perritos, sin embargo, algo en mi ese día me llamo y pensé en hacer un video creando conciencia, mi mensaje fue ¡Si puedes hacer que un perrito se sienta mejor hazlo, no te cuesta nada ayudar a un animalito de la calle!”, dijo.

Desde entonces Orlando se ha ganado el corazón de miles de cibernautas en Facebook, YouTube y TikTok donde comparte videos “de los perritos rwa rwauuu” en donde se muestra saliendo a las calles y carreteras para ofrecerles un plato de croquetas y agua fresca.

“Hubo un caso que me conmovió y fue cuando vi a dos perritos a los que llame: los hermanitos rwa rwauuu, y eran dos cachorros muy pequeños que estaban en una zona donde iba frecuentemente a alimentar a otros perritos, ellos estaban bien hasta que un día, dieron un cambio drástico estaban enfermos tenían sarna a un nivel ya muy avanzado en todo el cuerpo, ese día me los lleve al veterinario, sin embargo, uno de ellos no sobrevivió y decidí quedarme con la hermanita en lo que le encuentro un hogar”, detalló.

Asimismo, explicó que hasta el momento a logrado sacar de las calles a 13 perritos, no obstante, continúa con sus recorridos para seguir alimentado a varios perritos que se encuentran en zonas no muy concurridas.

“Donde yo me muevo no son zonas muy seguras y lastimosamente es donde hay muchos casos de perritos callejeros, a pesar de ello, no pienso dejar de ayudarlos por miedo a que me pase algo”, comentó.

En busca de un refugio animal

Para Orlando, quien tiene bajo su cuidado a nueve perritos callejeros y un gato, su día termina después de alimentar a los canes que encuentre en las calles. Pese a que hoy en día los gastos corren por su cuenta en redes sociales busca el apoyo de los usuarios para poder construir un refugio animal y poder auxiliar a más canes.

“Tener una fundación es la meta. Ahorita yo hago todo solo, yo compró la comida, grabo los videos, ayudo a los perritos, los llevo a la veterinaria, les busco casa, pero bueno pasito a pasito espero pronto tener el refugio”, señaló.

Su cuenta de Facebook llamada Fundación Huellitas Alemán que cuenta con más de dos millones de seguidores, ha sido reconocida por usuarios de redes sociales quienes aplauden su acción y han replicado este mismo actuar para ayudar a perritos que se encuentran en situaciones vulnerables.

“Lo que busco es poder cambiar la percepción de las personas hacia los animales para que les tengan el debido respeto que merecen, de hecho, muchas personas han empezado a copiarme y yo estoy encantadísimo con eso. Me ha tocado escuchar casos de personas que se han sumado a apoyar a los animalitos porque yo los motive con mis videos y eso para mí me enaltece muchísimo porque esas personas le están cambiando la vida a los perritos”.

Algunas formas de ayudar a Fundación Huellitas Alemán es dando click a la liga donde podrás hacer donativos.

