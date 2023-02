VIDEO: Fiebre por Shakira llega a juegos de niños; así cantan a todo pulmón

“Music session #53”, la última canción de Shakira con Bizarrap llegó para quedarse y no solo entre los fans de antaño de la colombiana sino en las nuevas generaciones, como se puede apreciar en un video que se ha hecho viral en TikTok.

La cantante y su expareja, Gerard Piqué, han dado de qué hablar desde su separación, donde Shakira ha salido mejor posicionada que el futbolista, pues ha cosechado éxito tras éxito.

No solo sus fans se han encargado de llevar a la cima su último tema, también famosos han quedado encantados con la forma de en que ha enfrentado un tema difícil como lo es el divorcio y eso llega ahora hasta los más pequeños.

"Esto es pa’ que te mortifiques. Mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", así coreó la decena de niños mientras jugaban saltando.

Aunque no sabemos si los pequeños saben por completo el significado de la canción, sí se puede apreciar que son muy felices de cantar el éxito del momento y con esto Shakira ya puede contar con nuevos fans para un largo tiempo más.





¿No fue la mermelada?, Así se enteraría Shakira de la "infidelidad" de Gerard Piqué

Medios catalanes reportaron que la intérprete de “Ojos Así” se enteraría tras contratar a un "detective".

Shakira, quien comenzaría a sentir que algo no funcionaba en la relación, adquirió el servicio cuando el futbolista estuvo fuera de casa durante dos semanas, a la par que ella se encontraba en Estados Unidos, de acuerdo con “El mundo” y el programa “Cuatro al día”.

El detective sacaría unas fotos de Piqué con Clara Chía y luego de que se las mostrara a la colombiana, esta insistiría en que acudieran a terapias de pareja, pero el deportista se negó, señalan.

