VIDEO: Europea sufre ataque de pánico en la India; suciedad, tumultos y caos la asustan

El video donde una mujer llora desconsolada dentro de un hotel de la India se ha viralizado en redes sociales. Se trata de una joven europea que viajó con su novio argentino al país asiático, más obligada que por gusto, y vivió un aparente ataque de pánico.

Pero no se trata de amateurs, los youtubers son unos viajeros que recorren el mundo en pareja compartiendo sus experiencias en los distintos lugares en los que se aventuran. El canal de YouTube de Mateo y Lisanna suma más de 713 mil suscriptores.

“Te suplico que me saquen de aquí”, es el nombre del video en el que se observa a la joven Lisanna llorando luego de recorrer por algunas horas la capital de la India, Nueva Delhi. En el material que suma más de 486 visualizaciones la pareja cuenta que el viaje lo realiza desde Dubai y por gusto de Mateo, quien es argentino.

En los primeros minutos del video, el joven cuenta que al país asiático van porque él quiere conocer, aunque admite que es un reto para la joven, quien es originaria de Estonia, un país europeo donde impera la calma y el silencio.

La joven, quien en ningún momento se muestra convenida de la aventura, sigue a Mateo a través del aeropuerto y el Metro hasta enfrentarse con las calles de la capital Nueva Dehli, donde el caos vehicular y el barullo de la gente, aparentemente la asusta.

Una vez dentro del hotel donde eligieron hospedarse, que de acuerdo con Mateo les costó 12 dólares la noche, la joven europea rompe en llanto.

¿Qué es lo que más le molestó a la joven europea de la India?

Al intentar hallar los posibles motivos por los que Lisanna tuvo un supuesto ataque de pánico al recorrer las calles de la India, Mateo comienza a enumerar posibles factores: la gente, la calle… la mugre. Momento en el que la joven asiente.

“Mucha gente, ¿qué es lo que más te molestó? La gente o la comida o la calle o la mugre. La mugre, pero ¿te das miedo o sólo te da asco?, ¿o te da una crisis de ansiedad mi amor?”, es escucha decir al argentino.

Cuando finalmente la joven estoniana puede hablar indica: “hay caca de perro, perros ladrando, escupida, no sé qué hay, de todo…Todavía no estoy lista”, advierte la joven a su pareja, quien explica que él es el culpable de sus sentimientos, dado que fue su idea el viaje a ese país.

“Para mí, yo no siento eso que vos sentís, te digo la verdad, no lo siento, no lo sé, tal vez porque soy latino, me crié de otra forma. No tengo miedo, siento que sí hay mucha gente acá, pero no siento el peligro, son gente buenita”, dijo.

Lisanna explica que nunca sintió así y comienza a hacer respiraciones para intentar mantener la calma. Y explicó que le vino una sensación de pánico.

Finalmente, la pareja decidió abandonar el país unas horas más tarde y viajar a Japón, país al que la joven explicó que era su sueño ir.

