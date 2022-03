VIDEO. Difunden momento en que adolescente cae de juego mecánico y muere en parque de Florida

Este fin de semana un adolescente de 14 años murió tras caer de un juego mecánico que funcionaba dentro de un parque de diversiones en Orlando, Florida. Las imágenes del momento en que sucedió la mortal caída se han viralizado a través de redes sociales.

El hecho ocurrió en ICON Park, y tras ser atendido en el lugar el joven fue trasladado a un hospital, donde posteriormente pereció a causa de sus heridas, según la Oficina del Alguacil del Condado de Orange.

El menor fue identificado como Tyre Sampson, quien era originario de Missouri; no obstante, estaba de viaje por Florida. Así, subió al juego llamado Free Fall, el cual se estrenó en diciembre del año pasado y fue anunciado como “la torre de caída más alta del mundo”.



La llamativa atracción eleva a los pasajeros a 130 metros de altura, y en cuanto llega a su punto más alto se inclina 30 grados para que las personas miren el suelo por unos segundos, posteriormente se les deja caer a más de 120 kilómetros por hora.

Autoridades de aquel país iniciaron una investigación, pues la compañía responsable de la seguridad del parque de diversiones señaló que el menor estaba asegurado en el asiento de la atracción; de esta forma, buscan determinarán qué provocó la caída.

Hasta el momento, el parque de diversiones ya no está haciendo funcionar la atracción hasta nuevo aviso; también ha dejado de dar servicio otro juego mecánico llamado Slingshot, la cual tiene dos torres desde las que son lanzados los pasajeros.



