VIDEO: Come huevo con clara roja y termina en el hospital, ¿por qué es peligroso?

A la hora de cocinar hay varios aspectos que se deben tomar en cuenta para que los alimentos sean saludables, desde desinfectar las verduras, lavar utensilios y detectar cuando un huevo está en mal estado.

Algunas personas parecen ignorar estas actividades, poniendo en peligro su salud. Tal como quedó demostrado en un video de TikTok, donde un hombre decidió comer un huevo con clara roja.

Y es que en la grabación se escucha al hombre decir que decidió ingerir el huevo “por las risas”. Sin embargo, el Farmacéutico Fernández (@farmaceuticofernandez) reposteó el clip para advertir los peligros de hacer esto.

Los huevos frescos no siempre están en buen estado. Foto: Pexels

Leer también ¡Sacan los prohibidos! Cierran Bodega Aurrera y organizan posada navideña: VIDEO

¿Qué significa la clara roja en el huevo?

De acuerdo con el tiktoker, quien es especialista en salud, la mancha roja en la clara de huevo es una clara señal de la presencia de bacterias. Es decir que el alimento estaba en mal estado.

“Él lo hace por las risas y a mi me dan ganas de llorar porque de este tipo de videos cada vez hay más, así que no está funcionando la selección natural. Un huevo rojo ¿qué podría pasar? ¿Será un embrión de ave fénix o quizá una bacteria lo ha podido contaminar?”, dijo.

En seguida, mostró el desenlace de la historia, en la que el hombre terminó hospitalizado por una infección de pseudomonas.

El farmacéutico añadió: “Y si es una bacteria que, a cualquier otra persona le habría parecido lo más normal, si me lo como me podría enfermar”.

La respuesta a la insólita decisión del hombre provocó una oleada de reacciones entre usuarios de TikTok: “Yo veo una mancha en un huevo y quitó medio huevo”, “Yo tiro hasta la sartén”, “Sé que no es de risa, pero lo siento, me he reído”, “A quién se le ocurre”.

Leer también Niño se vuelve viral al pedirle ayuda a Alexa para hacer su tarea de matemáticas: VIDEO

¿Cómo saber si un huevo está echado a perder?

Hay algunas señales que advierten el mal estado de un huevo. A simple vista se debe verificar la fecha de caducidad y que el cascarón no tenga fisuras.

Al abrirlo es necesario prestar atención a lo siguiente:

El color de la clara debe ser cristalino

La yema tiene que ser de un tono amarillo vibrante

No debe desprender olores fétidos

Si la yema es color naranja apagado considera desecharlo

Cambios en la consistencia del huevo

También te interesará

El superalimento que los astronautas comen para ganar masa muscular

3 alimentos deliciosos que previenen la osteoporosis

Julián Gil: ¿cuáles son los signos de alerta en el cáncer de piel que padece el actor?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

foh