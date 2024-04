VIDEO: Captan a extranjeros retirarse de mesa al escuchar música de banda en Mazatlán

La polémica de los turistas contra la música en las playas mexicanas continúa, en esta ocasión fue captada la manera en que una pareja de extranjeros abandonaron de forma molesta su mesa en un restaurante al pie de playa en Mazatlán debido a que un grupo de mujeres estaba escuchando banda sinaloense.

Fue a través de la plataforma TikTok donde la usuaria conocida como @Paisana.viajera difundió el momento exacto en donde una pareja de extranjeros, que se encontraban en un restaurante en Mazatlán sentados a un lado de ella y su grupo de amigas, decidió abandonar el lugar por la música que estaban escuchando.

Graban a extranjeros levantándose molestos de su mesa al escuchar música de banda

El desagrado en las expresiones faciales de esta pareja de turistas, es evidente al percatarse el ruido de la mesa de junto, así que como se logra apreciar en el video, rápidamente tomaron sus cosas y se fueron del lugar.

El video que la tiktoker ha subido en dos ocasiones, hasta ahora ha generado 1.4 millones de vistas y más de 37 mil me gusta y la versión anterior tiene alrededor de cien mil reproducciones, se ha viralizado por toda la plataforma por la invitación que expresa abiertamente: “Busco team para ir a molestar a los gringos”.

En ambos videos resurge en debate entre los usuarios que comentan su postura a favor de la libertad de escuchar cualquier tipo de música y defendiendo las tradiciones mexicanas: “Estamos en nuestro país y podemos divertirnos como buenos mexicanos y claro VIVA la banda y VIVA Mazatlán, si señor!”, “Es México, así es siempre en las playas, somos muy fiesteros y eso nadie nos lo quita”.

Por otro lado, algunos otros no pudieron evitar hacer el señalamiento que escuchar música de forma estridente solo para “molestar” es casi llegar al punto de la agresión y también algunos usuarios recalcaron la importancia del turismo en México: “Respeto y consideración es Algo que mucha Gente no conoce, respeto a los extraños, Al turismo nacional, ya los comercios locales”, “Porque creen que la música que escuchan les gustará a todos para ponerla a ese volumen. Eso es molesto para cualquier persona”, “Piensen en Las personales que afectarán cuando no lleguen turistas, produjo trabajo a Los locales sean considerados”; son algunos de los comentarios más destacados.

