En su primera edición, el Festival Arre ha dejado momentos inolvidables como el baile masivo del Payaso del Rodeo, que logró sincronizar a un centenar de personas el pasado sábado. Frente al escenario Little Caesars, el público improvisó su propia pista para interpretar la clásica coreografía.

Videos e imágenes del momento se han viralizado en redes sociales como TikTok y Twitter, antes conocido como X, donde los usuarios no han dudado en compartir cómo se vivió el baile masivo durante el show de Caballo Dorado.

La agrupación salió a las 20:50 horas y se despidió a las 21:35, no sin antes poner a bailar a todos con “El Payaso del Rodeo” y su éxito “No Rompas Más”.

Las sorpresas en el primer día del festival hicieron de la velada una noche inolvidable para los amantes de la música regional mexicana y los corridos tumbados. El encargado de cerrar con broche de oro la primera noche fue Natanael Cano.

El pionero en el género de los corridos tumbados se presentó en el escenario “La Hacienda”, entre las 12:25 y la 01:55 horas de este sábado.

La historia de “Payaso del Rodeo”, la canción que pone a bailar a todo México

La legendaria canción de la agrupación Caballo Dorado se ha convertido en un clásico de todas las fiestas mexicanas; no importa si se trata da XV años, bodas, graduaciones, bautizos… encaja perfectamente en cada evento.

Lalo Gameros de Caballo Dorado, comentó en Iridiscente Podcast en una ocasión que la canción surgió a partir de la canción “Don’t Tell My Heart” de la agrupación The Marcy Brothers. Allí detalló que la letra le surgió cuando se hallaba dentro de un baño.

“Ya traía la idea del pichicato, y agarre el papel del baño y así literal y empiezo a relatar la vida de un payaso de rodeo, van de aquí para allá, andan en todas partes: “cruzando la frontera, me encontré con él”. Era un tipo medio raro, pero así empecé la canción, pero me cayó bien, son muy divertidos, los payasos son muy alegres: “me dijo, viajo en carretera, pero pronto llegaré””, explicó en el podcast.

Pese a que la canción se lanzó originalmente en 1997, sigue vigente y prueba de ello es que este 2023 sigue encendiendo las pistas de baile en todo México, incluso en el Festival Arre.

