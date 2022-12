VIDEO. Adrián Marcelo fuma marihuana con Barbarela, hija de Babo, de Cartel de Santa

El conductor de televisión Adrián Marcelo entrevistó a Barbarela, quien es hija de Babo, líder de Cartel de Santa, en donde se le vieron fumando churros de marihuana.

Por medio del canal de YouTube de Marcelo, se difundió dicha entrevista, en donde la cantante de hip-hop habló de cómo es ser la hija del famoso cantante y de su aventura por el mundo de la marihuana.

"Me gusta de toda. Me gusta la mota que no esté muy cítrica", dijo Barbarela.

Asimismo, reveló que le hicieron una endoscopia y que su doctora le prohibió fumar. "Me dijo que tenía que dejar de fumar mota, porque tenía unos nódulos en las cuerdas vocales y me iban a afectar al cantar".

Aunado a ello, señaló cuántas veces fuma al día. "La neta no cuento mis churros. Hay veces que fumo un chingo, Hay veces que a uno de estos le fumo, lo apago, me lo fumo más tarde, en todo un día no me lo acabo".

En la entrevista también contó el momento en que se dio cuenta que cantaba. "Cuando me di cuenta de que cantaba fue en el carro, un día que me regañó (Babo), que no hacía ni ver... de mi vida y que andaba ahí valiendo ver...".

