Victoria's Secret Fashion Show 2024: ¿Dónde ver los mejores momentos del desfile?

Fue en diciembre del 2018 cuando se vivió por última vez una edición del icónico Victoria's Secret Fashion Show, una pasarela transmitida por televisión en donde las modelos del momento presentaban los nuevos diseños de la famosa marca americana de lencería.

Tuvieron que pasar 6 años y distintas polémicas sobre los estándares de belleza que proyectaba la marca, para que Nueva York reuniera una vez más a las embajadoras más destacadas arriba de la pasarela.

Las hermanas Hadid, Adriana Lima, Barbara Palvin, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Carla Bruni, Irina Shayk y el espectacular regreso de Tyra Banks; fueron algunos de los nombres más sonados de las modelos que desfilaron esta noche.

En esta ocasión las encargadas de elevar el evento con su música fueron Tyla, Lisa de Black Pink y la legendaria diva del pop, Cher, a quién se le rindió un merecido homenaje en la pasarela y posteriormente interpretó sus mejores éxitos como "Believe", "If I Could Turn Back Time" y “Strong Enough”.

¿Dónde ver los mejores momentos del desfile de Victoria's Secret?

En redes sociales se convirtió rápidamente en tendencia la transmisión del show, sin embargo, por la variación del horario algunos internautas se perdieron la señal en directo del Fashion Show, por suerte es posible revivir los mejores momentos de este evento que estuvo lleno de sorpresas.

Desde la Pink Carpet, la preparación de las modelos dentro de los camerinos y hasta los shows musicales; donde la influencia del K-Pop en las nuevas generaciones se apoderaron de la pasarela desde el inicio con la presentación de Lisa de Black Pink. Todo eso y más se puede ver a través de Youtube en el canal oficial @victoriassecret.

