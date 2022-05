Vicente Fox Quezada, expresidente de México, contó en entrevista con Yordi Rosado cómo inició su relación con Marta Sahagún, pues ella ya estaba “picada por el zancudo del amor” al igual que Fox.

El expresidente Fox recordó que conoció a Marta Sahagún desde que fue gobernador de Guanajuato y que ella le brindó su apoyo incondicional para lanzarse por la Presidencia de México.

Yordi Rosado preguntó a Fox si ya tenía una relación sentimental con Sahagún antes de ser presidente y el exmandatario le respondió en tono divertido “te voy a decir cosas sin decirlas”.

Contó que cuando decidió firmemente dejar su puesto de gobernador par buscar la Presidencia en las elecciones del 2000, Marta Sahagún fue la única en apoyarlo e irse con él.





“Estábamos los dos en campaña, registrados en el mismo hotel, lo que no te voy a decir es quien fue el que tocó a la puerta del cuarto de cada quien”, dijo Fox Quesada a Yordi.

Además le recordó que cuando decidió casarse con ella fue algo repentino y le dijo “¿por qué no nos casamos el 2 de julio por el civil?”, a lo que accedió Sahagún.

En ese entonces el expresidente del Gobierno español, José María Aznar, estaba de visita oficial en México; Martha Sahagún y Vicente Fox se casaron a las ocho de la mañana en los pinos y a las dos de la tarde se reunieron con Aznar.

A lo largo de la entrevista con el conductor y productor, Vicente Fox también habló de cómo fue su niñez, en su rancho familiar en León, Guanajuato, su etapa como directivo de Coca-Cola México y sobre su sexenio como Presidente de México.

El origen de sus ingresos

Vicente Fox Quezada, expresidente de México, aseguró que durante el tiempo de su mandato en la Presidencia de México “no se robó ni un solo clavo” y que todos los días trabaja en busca de su sustento “y buscando el chivo todos los días”.

“Yo no me robé ni un solo clavo, yo no hice negocios con el gobierno ni Martha, a pesar de que la señalaron y la tenían como trapeador con sus hijos”, dijo el exmandatario y mencionó que una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder y quitó la pensión a los expresidentes “yo busco diario el chivo” .

Mencionó que se sostiene de sus conferencias y negocios que tiene, uno de ellos relacionado al cannabidiol -sustancia activa de la marihuana- que tiene con uno de sus hijos y conferencias, por las que antes cobraba 200 mil dólares y “ahora tengo que pagar par que me dejen darlas”.

¿Cómo es ser presidente?

Quien fue el primer presidente de alternancia en México, después de más de 70 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) habló sobre las implicaciones de ser Presidente de la República y aseguró que no es tan difícil sabiendo organizarse y delegando responsabilidades.

Fox contó que que hay toda una corte dispuesta para atender a un Presidente y comentó que él nunca abusó, como otros presidentes, de sus beneficios por que “hay presidentes que abusan de bebedores o de glotones” y mencionó que él fue responsable para cumplir con su investidura.

“La tarea de ser presidente no es tan complicada, si te organizas todo se puede, fue lo que aprendí estudiando negocios”, mencionó a Yordi Rosado, aunque le mencionó que sí es una labor absorbente y muy importante en la que “tienes que estar dispuesto 24 horas al día pero si te organizas y delegas no es tan complicado”.

Enmedio de una plática relajada, Fox Quesada recordó que trabajó como repartidor de refrescos en Coca-Cola y fue escalando hasta llegar a ser el representante de la compañía a nivel nacional donde aprendió a conocer y convivir con la gente, lo que le ayudó en la Presidencia, para ser más cercano con el pueblo.

“Me acostumbre a mejor estar en la calle donde las cosas suceden y no estar en una pinche oficina donde ni sabes qué” señaló Fox.

Además agregó que “cada quien mata las pulgas como puede en la Presidencia”, por lo que mencionó que se dio cuenta que era una gran responsabilidad y cuando fue investido se fue a la Basílica de Guadalupe a dar gracias a la Virgen.

Yordi le cuestionó “¿qué le pediste a la Virgen? y el exmandatario dijo “que me quitara el pánico” y confesó “para qué me metí en esto”.

Y contó que no estaba seguro de haber ganado la presidencia “porque los dinosaurios no iban a dejar ir el pastel tan fácilmente, pero Zedillo salió a cantar las rancheras”, y anunció que Fox ganó la elección, lo cual aseguró le atrajó a Ernesto Zedillo una especie de veto del PRI.

Anécdotas con mandatarios

Fox contó a Yordi la anécdota de su encuentro con el Rey de España y le dijo “qué onda mi rey, ¿cómo estás?”,lo que dijo más que un acto de rebeldía correspondía a la visión que tenía de desmitificar el carácter protocolario que rodea a la Presidencia de México y, además, dijo que ya conocía al Rey y por su cercanía le habló con más confianza.

Recordó que en su sexenio George Bush venía por la foto “para que se viera a toda madre”, la imagen para presumir en el mundo la buena relación de Estados Unidos con México y entre los presidentes.

El panista también reveló que ya todo está negociado en los encuentros con mandatarios del mundo “pues todo ya está armado, está escrito” y señaló que las secretarías de relaciones exteriores ya tiene todo acordado y pactado previo a los encuentros protocolarios de los mandatarios que van por la foto y a cumplir con el protocolo.

ardm