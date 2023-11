Vicente Fox: ¿cómo saber si una cuenta de "X" fue eliminada o suspendida?

La cuenta de “X”, antes Twitter, del expresidente Vicente Fox, fue eliminada tras los polémicos comentarios en contra de Mariana Rodríguez, esposa del precandidato presidencial, Samuel García, en la que se refiere a ella como “dama de compañía”.

Ante ello, el equipo del expresidente señaló que la cuenta fue “suspendida de manera arbitraria y sin notificación alguna”, por lo que estaban trabajando para poder restablecerla.

La cuenta de Fox (@vicentefoxque) fue creada en 2010 y ante los cambios en la red social con la llegada de Elon Musk, el exmandatario contaba con la verificación blue, es decir, tenía activa una suscripción activa X Premium, por lo tanto, contaba con los criterios de elegibilidad de la plataforma.

Mensaje de Vicente Fox hacia Mariana Rodríguez / Foto: Especial

¿La cuenta de X de Vicente Fox fue eliminada o suspendida?

La plataforma muestra diferentes avisos en caso de que una cuenta ya no sea accesible para la comunidad. De acuerdo con el centro de ayuda de X, antes Twitter, puede haber tres avisos que aparecen en caso de que una cuenta ya no sea accesible: “Esta cuenta no está disponible temporalmente” para suspensiones parciales, “cuenta suspendida” para suspensiones permanentes, y “esta cuenta no existe” para señalar los perfiles borrados por el propio usuario.

En el caso de Vicente Fox la leyenda que se muestra al buscar el perfil en la red social indica que “esta cuenta no existe”. Sin embargo, para eliminar por completo un perfil, la plataforma ofrece un periodo de 30 días, en los cuales, si no se accede a la cuenta dentro del período de desactivación, se elimina y el nombre del usuario ya no se asocia a dicha cuenta.

En el caso de querer desactivar una cuenta de X, la plataforma “inicia una ventana de 30 días que te da espacio para decidir si deseas reactivar tu cuenta”.

¿Por qué "X" puede suspender una cuenta?

Existen tres motivos por los cuales la red social puede suspender una cuenta: Spam, si una cuenta tiene características de spam o directamente son falsas, e implican riesgos para la seguridad de X.

Por riesgos para la seguridad de la cuenta, si se tiene la sospecha de que se hackeó o se vio comprometida. Al mantenerla suspendida se protege hasta que se la pueda restablecer a su titular.

También en casos de “posts o comportamientos abusivos”, las cuentas de X se pueden suspender si se denunció que incumple las reglas de la plataforma relativas al abuso. “Cuando una cuenta presenta comportamientos abusivos, como el envío de amenazas o la suplantación de identidad de otras cuentas”.

Elimina Vicente Fox su cuenta de X / Captura de pantalla

Movimiento Ciudadano denuncia a Fox por violencia política contra Mariana Rodríguez

La queja fue interpuesta ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por las publicaciones que realizó el expresidente panista, Vicente Fox, en su cuenta de X, donde llamó a Mariana Rodríguez como "dama de compañía".

Presentamos una denuncia contra @VicenteFoxQue por los ataques que hizo a Mariana Rodrguez en razón de su género.



No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado.



Su desesperación debe tener límites: pic.twitter.com/lSdH1E0D31 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) November 27, 2023

