Tunden a Laisha Wilkins por comentarios sobre concierto de Bad Bunny; la llaman clasista

Laisha Wilkins fue criticada en redes sociales por los comentarios que lanzó en su Twitter sobre las pérdidas que sufrieron los fans de Bad Bunny, cuyos boletos fueron clonados o cancelados el pasado fin de semana.

Al retuitear un comunicado de la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, donde se informaba que se les reembolsaría el costo del boleto a los fans que no lograron ingresar al concierto, Laisha Wilkins comentó: “la vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías”.

A todos los que se les va a reembolsar el dinero del conejo, den las gracias… la vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías. Es todo el tuit. https://t.co/JxKaPt8V36 — Lai Reina de Dinamarca-Latam. (@laishawilkins) December 10, 2022

Además emitió una serie de críticas en contra de las personas que adquirieron su boleto en reventa y recordó que en la Ciudad de México se trata de una práctica ilegal.

Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar los comentarios y respondieron de forma tajante en contra de la conductora, a quien tacharon de falta de empatía y clasista, a lo que respondió:

“Los artistas que me gustan no tienen público que en un gran porcentaje clona boletos… y no me sorprende con las letras de las canciones”.

Mientras que otros la calificaron de clasista: “Dejen de lado su ‘superioridad’ por no escuchar un género, el problema es el monopolio”.

A los que compraron en reventa, no se sorprendan que los estafaron, la reventa es ilegal *La reventa de boletos es ilegal en la Ciudad de México. — Lai Reina de Dinamarca-Latam. (@laishawilkins) December 10, 2022

Para intentar acabar con la polémica, Laisha Wilkins se defendió escribiendo: "para la gente frustrada todo es clasismo".

