Tunden a Cinemex por "olvidar" a Alfonso Obregón, actor de doblaje de Shrek; "que mal momento para subir esto"

El pasado sábado 10 de agosto, la noticia de la detención de Alfonso Obregón, actor de doblaje conocido por ser la voz de Shrek en Latinoamérica, sorprendió a varios usuarios. Su detención ocurrió debido a unas acusaciones de presunto abuso sexual a una alumna.

La noticia la dio a conocer el reportero Carlos Jiménez, a través de la plataforma X, donde mencionó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estaba detrás de este caso.

De acuerdo con un reporte de la Fiscalía, el actor fue ubicado en calles de la alcaldía Venustiano Carranza después de una serie de investigaciones realizadas por los agentes de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, quienes "le notificaron que contaba con un mandato judicial vigente en su contra”.

Asimismo, durante una audiencia que tuvo el actor este lunes, el juzgador dio por cumplimentada la orden de aprehensión. En tanto, la defensa del imputado solicitó a la autoridad judicial la duplicidad del término constitucional, la cual fue concedida, con la medida cautelar de prisión preventiva.

Alfonso Obregón, actor de doblaje, acusado de abuso sexual / Foto: Instagram obregoninclan

Tunden a Cinemex por "olvidar" a Alfonso Obregón, actor de doblaje de Shrek

Luego de que se diera a conocer esta noticia, este lunes 12 de agosto ,la cadena de cines más grande de México, Cinemex, causó revuelo con una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde reveló los nombres de los actores de doblaje que interpretaron a Burro, Fiona y El Gato con Botas en la película de Shrek 2. Sin embargo, la cadena omitió mencionar al propio Shrek, el personaje principal.

"Algo que amamos de la saga de Shrek es el doblaje. Checa quiénes le dieron voz a Fiona, Burro y El Gato con Botas, y disfruta #Shrek2 a partir del 29 de agosto en Cinemex", escribió.

Tunden a Cinemex por "olvidar" a Alfonso Obregón. Foto: Captura de pantalla

La publicación mostraba las imágenes con los nombres de los actores originales y sus dobladores al español, como Cameron Díaz, Dulce Guerrero, Eddie Murphy, Eugenio Derbez, entre otros.

Aunque la intención era compartir información sobre el elenco de voces, la reacción del público no fue la esperada. Muchos criticaron a Cinemex por no incluir la voz del personaje principal e incluso recalcaron que no era el mejor momento para realizar dicho post. Esto con relación a lo sucedido con Obregón.

"Y quién le dio la voz a Shrek? Apenas conozco la película informe bien por favor", "La película se llama Shrek y no ponen a Shrek, aunque sea pongan a Mike Myers y una silueta en gris", "Oye Cinemex donde está la voz de Shrek", "Bien bajado ese balón diría la chaviza", "El CM viendo que lo hicieron diseñar el cartón de Shrek y ahora no lo puede usar", "Se pasaron con censurar a Shrek, el protagonista" fueron algunos de los comentarios.

Algo que amamos de la saga de Shrek es el doblaje. Checa quiénes le dieron voz a Fiona, Burro y El Gato con Botas, y disfruta #Shrek2 a partir del 29 de agosto en Cinemex. pic.twitter.com/Bl2OacJJ7c — Cinemex (@Cinemex) August 13, 2024

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

