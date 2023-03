Tras ser discriminada en alberca, hotel se disculpa con Paola Suárez

Luego de que Paola Suárez, integrante de “Las Perdidas” denunció que ella y su novio fueron expulsados de la piscina por besarse mientras disfrutan de sus vacaciones en Acapulco, Guerrero, el hotel donde se hospeda emitió un comunicado.

A través de sus cuentas de redes sociales el Hotel Emporio indicó que está firmemente comprometido con la igualdad y el respeto a los huéspedes, “sin importar su origen, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica física o personal”.

Además, señaló que tomarán acciones necesarias para reforzar su política de inclusión: “este incidente fue una acción de un colaborador que no representa la política de la empresa”.

Finalmente, el Hotel Emporio expresó una disculpa a Paola Suárez: “Expresamos una disculpa por el incidente ocurrido a nuestra huésped Paola Suárez durante su estancia en nuestro Hotel de Acapulco”, se lee.

Comunicado Hotel Emporio

¿Qué ocurrió con Paola Suárez en Acapulco?

La influencer publicó una serie de historias a través de su cuenta de Instagram donde narró el episodio que vivió en la piscina de Acapulco, Guerrero durante su última visita.

“Me acaban de sacar de la alberca del Hotel Emporio, de aquí en Acapulco, porque solamente me estaba besando con mi novio”, detalló en un video.

“Siento una tristeza horrible, porque nunca me había pasado esto y de repente llega, según, un gerente en la barra donde estaba tomando y me dice que no está permitido besarnos en la alberca”, comentó.

Las personas que se hallaban en el lugar, quienes la identificaron como integrante de Las Perdidas, le indicaron que no se saliera de la alberca, pese a que un supuesto miembro del staff indicó que la habían reportado.

Paola Suárez, integrante del grupo “Las Perdidas”. Foto: Instagram. @paolitasuarez28

¿Quiénes integran “Las Perdidas”?

Las Perdidas es el nombre con el que se le conoce al trío conformado por Paolita Suárez, Wendy Guevara y Kimberly Irene “La Más Preciosa”, influencers trans mexicanas que alcanzaron notoriedad en internet.

