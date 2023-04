Tras escándalo en carnaval de Veracruz, Yeri Mua responde: "aún así me pagan"

Desde hace unos días, la influencer veracruzana, Yeri Mua, volvió a dar de qué hablar; pues confesó que se orinó en más de una ocasión en el carro alegórico en el que participó para el carnaval de Tihuatlán en Veracruz.

“Anoche no tenía mucha opción y me tuve que orinar en el carrito, me oriné como tres veces porque teníamos que ir tomando a fuerza […], me da mucha vergüenza, pero no tenía de otra”, dijo.

Esto desató múltiples comentarios entre los internautas, en su mayoría, para insultarla. Por lo que no se quedó callada y decidió responder a sus haters.

Se hace pipí ¡3VECES! 🤢 en carro alegórico…

Finísima persona 🙃 pic.twitter.com/Fo4lvcf2FG — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 5, 2023

Yeri Mua responde a las críticas

Durante un live que transmitió en su página oficial de Facebook @Yeri MUA hace dos días, respondió a sus haters y confesó que sí iba tomando; pero que nadie se habría dado cuenta que orinó el carro, si ella no lo hubiese admitido.

“Yo fui la que dije que me oriné, si no, ni se hubieran enterado, pero yo me oriné en la parte de abajo […], pero la gente todo saca de contexto y sí, me oriné porque no había baño”, explicó

En otro comentario, respondió que iba tomando porque supuestamente eso es lo que se hace en un Carnaval para entretener al público, pero si la volvían a invitar probablemente optaría por ir saludando a sus seguidores.

“Los demás carnavales solamente los voy a saludar, total a la que le pagan es a mí”.

Influencer, Yeri Mua, durante transmisión en Facebook. Foto: Captura tomada de video @Yeri MUA

Tiempo después, una persona comentó que no era necesario irse a los extremos, pero ella dijo que lo haría para que nadie se ofenda con su forma de ser, además mencionó que haga lo que haga, a ella le pagan.

“Quieren ver una Yeri Mua tranquila, pura y santa, no se preocupen y los demás carnavales me voy a ir saludando, no me voy a ir como una reina de carnaval ching… sino como una reina normal y aburrida, total, a mí de todas formas me pagan, así yo baile, me vomite, me orine; me pagan”

Es importante mencionar que la creadora de contenido ha estado en varios escándalos, uno de ellos fue cuando, en internet, se lanzó una petición a través de Change.org para restringir su contenido.

Fue también que a través de uno de sus transmisiones en vivo confesó que aunque eso le afectaba psicológicamente, no se iría de redes sociales hasta que ella lo decida. Incluso mencionó que quienes le hacen comentarios de odio, deberían tomar terapia psicológica.







