Tiktoker destapa modus operandi del Estafador de Bumble; creaba empresas a nombre de sus víctimas

La historia de una tiktoker identificada como Fernanda, ha captado la atención en redes sociales al destapar una compleja red de engaños que involucra tanto infidelidad como actividades fraudulentas.

El relato ha sido comparado por usuarios con el caso conocido como el "Estafador de Tinder", ya que el presunto autor habría engañado a más de 50 mujeres y empresas mediante tácticas de manipulación y uso de documentos falsos. En esta ocasión, el hombre utilizó la plataforma de citas Bumble para establecer contacto con la mayoría de sus víctimas, lo que llevó a la comunidad digital a apodarlo "El estafador de Bumble".

Tiktoker destapa modus operandi del Estafador de Bumble

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @fregandaaaa compartió su experiencia, donde detalló cómo descubrió el presunto esquema de estafas de su pareja, conocido como "Jhon".

De acuerdo con ella, todo comenzó cuando empezó a notar cambios en su comportamiento, lo que inicialmente le hizo sospechar de una posible infidelidad. Sin embargo, la situación escaló cuando un día su novio llegó hasta las 7 de la mañana a su casa a dormir, donde comenzó a recibir llamadas de otras mujeres; por lo que no se quedo con las manos cruzadas y decidió confrontarlo, a lo que"Jhon" negó los señalamientos, lo que impulsó a Fernanda a investigar por su cuenta.

Con la ayuda de las grabaciones de seguridad de su camioneta Tesla, la cual utilizaba su pareja, Fernanda logró recopilar pruebas de que éste mantenía contacto con otras mujeres.

A medida que profundizaba en su investigación, el caso tomó un giro inesperado. Al buscar a una de las mujeres involucradas, y de que le revlara que había salido con él, Fernanda decidió exponer la situación en una página de Facebook, lo que desató una serie de respuestas de otras personas que afirmaban haber sido engañadas y defraudadas por el mismo hombre.

“Me metí a una página en Facebook e inmediatamente me empezaron a llegar de que notificaciones de que es un golpeador", expresó.

Durante su búsqueda, Fernanda recibió mensajes que alertaban sobre la conducta violenta de su pareja.

Asimismo, conforme avanzaba en su investigación, descubrió documentos comprometedores que revelaban actividades ilegales. Entre los hallazgos, identificó escrituras de propiedades en Mérida, documentos de empresas a nombre de terceros, identificaciones falsas y tarjetas bancarias asociadas a cuentas empresariales. Estos descubrimientos fortalecieron sus sospechas de que su pareja no solo cometía infidelidades, sino que también ejecutaba un elaborado esquema de fraudes para obtener beneficios económicos de diversas personas y empresas.

"Empecé a abrir y ya me encontré un buen de documentos de empresas este que no estaban a su nombre, que estaban a nombre de otras personas, identificaciones de otras personas, folders como tarjetas sin usar de una cuenta empresarial. ¿Un ching* de cosas no? Entonces pues ya todo así el cerebro ya se me empezó a poner así todo súper loco. Me encontré placas de la Fiscalía a nombre de él", dijo.

Además, también descubrió que, durante su relación, su pareja había utilizado su posición para manipularla financieramente, lo que la dejó con deudas considerables.

Ante esta situación, decidió exponer la historia en redes sociales, lo que rápidamente captó la atención de otros usuarios de TikTok y llevó a más personas a compartir sus propias experiencias con el supuesto "Estafador de Bumble".

