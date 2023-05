Tiktoker “denuncia” a sus padres por darle vida sin su consentimiento

La broma de una mujer que dijo denunciar a sus papás por darle vida sin su consentimiento se ha viralizado y confundido a sus seguidores. A través de TikTok la mujer compartió un video en el que explicó las razones por las que consideró que demandar a sus padres era la mejor forma de protestar por su nacimiento.

En el video que acumula más de 60 mil “Me Gusta”, la usuaria identificada como @isatandstarted contó qué la llevó a tomar esa decisión

“Yo denuncié a mis padres por tenerme sin mi permiso, pero sólo quiero aclarar un par de cosas. Mis padres, a quienes demande, ellos contribuyeron a concebirme y mi madre, quien me crió, me dio a luz… Y eso es por lo que los demandé, porque yo no consentí estar aquí. Yo no estaba al tanto de que iba a tener que crecer y obtener un trabajo para sostenerme. Y eso no lo consentí.

"Ellos no trataron de contactarme de alguna manera antes de nacer antes de nacer, para ver si realmente quería estar aquí y esa es la razón por la que los denuncié”, dio a conocer.

Dado que sorprendió a sus seguidores con la noticia de que tenía hijos, consideró que es diferente dar a luz a tus hijos a adoptar porque además de ser una forma ética: “no es mi culpa que ellos estén aquí. Sólo estoy tratando de ser una buena persona y ayudarlos, ‘¿saben a lo que me refiero?”.

La mujer recomendó a las personas que están embarazadas que hagan contacto con sus hijos a través de un “médium”: “pregúntenles a sus hijos si ellos quieren estar aquí”.

La mujer pidió a las parejas que están por ser padres que tomen en cuenta “la decisión” de sus bebés para que no los denuncien, como en su caso.

“Yo estoy haciendo eso mi misión de vida, enseñarles a los niños a denunciar a sus padres de forma que no tengan que trabajar”.

Usuarios confundidos intentan hallar lógica en su decisión y la critican

El video generó reacciones de asombro entre sus seguidores y otros usuarios de TikTok, quienes comentaron la publicación cuestionando si se trataba de una broma o una realidad.

Algunas personas quienes se tomaron la declaración como verídica, le pidieron explicaciones sobre su decisión.

La usuaria tomó algunos de ellos para responder mediante otros videos. En uno de los videos que cargó posteriormente dijo que en el tiempo en que fue concebida y nació su madre pudo tomar la decisión de no tenerla.

“Hay un lapso de tiempo entre el momento en que eres concebido y cuando naces, y en ese lapso las personas que te concibieron deberían intentar contactarte y preguntarte si quieres estar aquí para decirte cómo será tu vida y decirte cómo es la vida”.

La mujer se quejó de que un día las personas tengan que trabajar, mantenerte y no será diversión y juegos.





