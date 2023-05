TikTok: Pierde el avión porque su perro no traía bozal y Viva Aerobus no lo dejó subir

Un joven denunció en TikTok que perdió su vuelo de Cancún a Ciudad de México luego de que empleados de la aerolínea Viva Aerobus no le permitieron subir con su perro raza Pitbull, mismo que no llevaba bozal.

Además, acusó discriminación de parte de la aerolínea. En un video que suma más de 700 mil visualizaciones se escucha al joven pedir apoyo dado que necesita viajar de urgencia porque su papá sufrió un accidente.

“Estoy aquí en el aeropuerto de Cancún, voy con destino a Ciudad de México, acabo de ser víctima de discriminación. Acabo de perder mi vuelo, un vuelo de urgencia, mi papá se acaba de accidentar, estoy viendo si me hacen una solución”.

Lee también Nikki", la perrita que se viralizó por deambular con su peluche en calles de EU durante días

Explica que personal de Viva Aerobus no le permitió subir al avión con su perro porque éste no portaba bozal, sin embargo, detalló que es de asistencia emocional por lo que no es necesario que use este aditamento.

Además, mostró una carpeta donde presuntamente portaría una carta de Buen Ciudadano

“Por favor, Viva Aerobus capacita a tus integrantes, por favor. Me pidieron una carta de buen ciudadano, tengo una carta de buen ciudadano y aun así me están pidiendo el bozal y es el motivo por el cual no me están dejando subir a mi perro”, agregó.

“Por favor no más discriminación, gracias”, pide el joven en el video que sumo más de 68 mil “Me Gusta” en dicha red social.

Lee también ¿Cheems o Kabosu? Los perritos de los memes virales que han estado "muy graves"

@blueycris420 @Viva Aerobus Muchas gracias por darme una solucion y hacerme validos mis derechos y los de mi compañero de viaje y sobre todo al excelente apoyo del Supervisor Fernando Alvarez pudimos salir de Cancun! GRACIAS POR TODO AMIGOS! RECUERDEN CON LA DOCUMENTACION COMPLETA NO HAY TRABAS NO MAS DISCRIMINACION.! 💙🐶#vivaerobus #CDMX #apoyoemocional ♬ sonido original - Cristian Pohlmayer

La publicación generó múltiples comentarios en redes sociales, mientras que algunos usuarios apoyaron al joven y comentaron que mientras se contara con la carta de buen ciudadano, el can podía subir sin bozal al avión, hubo otras voces que consideraron que se trata de una raza peligrosa.

“Las reglas de la aerolínea dicen que, si lleva la carta de buen ciudadano, el perro está exento del bozal. Así que al chico le asiste la razón”; “pues al menos yo, si llevo una emergencia, me preparo para cualquier cosa y en este caso le pondría bozal (aunque no lo necesita) y agilizar el proceso; “quizá sí tienes la carta de buen ciudadano, pero si mal no recuerdo la aerolínea pide que ciertas razas tengan uso de bozal”.

Viva Aerobus da solución a usuario y vuelo a CDMX

En un segundo video, el usuario compartió que luego de que la gente compartió el video, la aerolínea le dio solución a su problemática y un vuelo para Ciudad de México.

“Gracias a Dios nos brindaron una solución, nos dieron un vuelo, aparte me dejaron pasar sin bozal como es correspondiente ya que traigo toda mi documentación, carta de buen ciudadano, certificado por psicólogo, vacunaciones completas, no tenían por qué negarme el acceso al avión sin bozal”.

A las críticas que recibió sobre la raza de su mascota, el joven contesto que “aunque es un perro de raza fuerte, cuando cuentan con toda su documentación no tienen por qué discriminarte, sea la raza que sea”, agregó.

Y pidió a las personas informarse más sobre estos temas, mientras que los perros estén bien educados no hay mayor problema: “Mi perrito de apoyo emocional me acompaña para todos lados”.

Lee también Denuncia que Viva Aerobus olvidó subir a su perrita al avión y la entregó en transportadora rota

¿Qué dice Viva Aerobus sobre los animales de apoyo emocional?

En su página web, Viva Aerobus indica que los perros y gatos que brindan asistencia emocional o cumplen con una función de servicio viajan gratis, “para no portar bozal deberá presentar carta de buen ciudadano i certificado de adiestramiento avanzado, emitido por una entidad legalmente constituida y reconocida”.

Requisitos:

Presentar receta médica en hoja membretada emitida por una institución o médico especializado en salud mental (psicólogo o psiquiatra) que acredite que el pasajero debe viajar con un animal de apoyo emocional.

La carta debe contener los siguientes datos:

Nombre completo del pasajero

Nombre, cédula profesional y firma de quien emite el documento

Fecha de Emisión (Máximo un año antes de la fecha de vuelo)

Portar correa arnés y placa de identificación

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

sal