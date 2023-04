Casi cualquier persona que reside en la República mexicana conoce o, por lo menos, ha escuchado la grabación del “Fierro viejo”.

Lo que comenzó con una grabación para buscar mayores ingresos a través de la compra de aparatos electrónicos y metales, le dio la fama a María del Mar Terrón, la mujer detrás del famoso audio.

Pero la voz de María no sólo es conocida por los mexicanos, sino que incluso traspasó fronteras. En el 2016 el prestigioso medio The New York Times, publicó un artículo referente a ella titulado “¿Quién es esa voz que pide chatarra en México? una niña de 10 años”.

En éste, describen cómo la voz de una niña de 10 años, en ese entonces, logró ser conocida a nivel nacional e internacional, ya que no sólo se usa el audio en México, sino que también en algunos lugares de América Latina.

¿Cómo suena la versión “fresa” de Fierro Viejo?

A través de la plataforma de videos cortos, la actriz y cantante mexicana, Paulina Goto, publicó un video que rápidamente captó la atención de los usuarios.

Lo que hizo a través de TikTok le gustó a cerca de dos millones de personas. No es para menos, pues sin darse cuenta, o tal vez sí, le daría un nuevo sentido a las frases del “Fierro viejo”.

Transformó el audio que ha circulado por más de 20 años en las calles de la ciudad, así como en diferentes estados y municipios.

Es así que las frase: “Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendan”, se tornó un tanto “fresa”.

La también modelo y compositora repitió la característica frase; pero con un tono “de niña fresa de Polanco”.

El video subido a su cuenta oficial con más de seis millones de seguidores @paulinagoto, alcanzó los 18 millones de reproducciones a cinco días de ser publicado.

Algunos comentarios fueron: “Se compra colchón sognare, thermomix, airfryer, olla multifuncional”, “Será el nuevo sonido oficial en todo México”, “El del fierro viejo en las colonias de prestigio”, “Nuevo audio aquí por Tacubaya”, entre otros.

Cabe mencionar que Paulina vestía ropa deportiva color rosa, usaba una gorra del mismo color y aparentemente iba sentada en un carrito de tamales; pues llevaba en su mano lo que parecía ser una “guajolota” (torta de tamal), y también se alcanza a ver un bote muy parecido a los que usan los vendedores para guardar café o atole.



