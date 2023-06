TikTok: Niña se enoja tras ser llamada Erling Haaland por peinado para el colegio

Una niña se volvió viral en redes sociales, luego de recibir el apodo de Erling Haaland, jugador del Manchester City, tras emular su peinado.

Por medio de TikTok, el usuario @camistabile3 compartió el video donde se aprecia a la niña enfurecida por recibir el sobrenombre del futbolista.

“Me ven y me dicen ‘¡Haaland! ¡Haaland! ¡Haaland!’... Como que se organizan para decirme ‘¡Haaland!’”, expresó la niña tras los comentarios en su colegio.

Lee también TikTok: Marcelo Ebrard presume su "amuleto" para ganar las elecciones de Morena

Aunado a ello, consideró que llegó a pensar en ya no peinarse de esa manera. “Yo no sabía si hacerme colita con gel y pasar un mal momento, o hacerme una colita normal y ser fea, pero no pasar un mal momento”, admitió la inseguridad que le ocasionaron las burlas.

¿Qué opinaron en redes sociales?

Hasta el momento, el video cuenta con 19.1 millones de reproducciones, más de 3.2 millones de “likes” y con miles de comentarios por parte de usuarios de la red social:

“No les hagas caso”, “Que buen video y que personalidad tiene la niña”, “La amo, quiero su personalidad”, “Ella prefiere ser linda y pasar un mal momento”, “Es muy bueno que se lo tome a chiste”, son algunas reacciones de internautas.

Lee también VIDEO: Ola de calor casi interrumpe concierto de Danna Paola en Cancún; "¿alguien tiene un abanico?"







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





aosr