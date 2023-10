TikTok: Joven se viraliza por hacer baile “Vogue” en el Metro CDMX, ¿qué significa?

Bailar genera efectos positivos en el cuerpo: mejora el estado de ánimo, produce endorfinas y estimula la creatividad. Cualquier momento es ideal para hacer esta actividad, tal como lo demostró un joven en Metro de la Ciudad de México.

A través de TikTok se viralizó el momento en que un usuario atrapó las miradas de las personas que se encontraban en el andén. Y es que mientras esperaba el tren, realizó un peculiar baile.

Joven hace baile Vogue en el Metro y cautiva a TikTok

La usuaria @user270616.81 compartió en TikTok el video en el que se aprecia al joven combinar movimientos clásicos de danza con poses comunes de las pasarelas y el modelaje.

El video generó risas en la app, pues incluso lo compararon con los bailes que se le hacen a un bebé. “Ritual para que el metro no se descomponga”, “Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto”, “El mejor tingiri tinguis que he visto”, reaccionaron internautas.

Las poses que el joven realizó en el andén llamaron la atención, aunque en realidad se trata de una expresión artística conocida como Vogue y que tiene sus raíces en cultura ballroom de Nueva York, Estados Unidos.

A pesar de que no es muy popular, a comparación de otras danzas, algunos usuarios identificaron la expresión artística y elogiaron al joven: “El Vogue más limpio y elegante que he visto en toda mi vida”, “Nunca imaginé ver el Vogue en vivo”, “Yo siempre me lo encuentro y me encanta aplaudirle”.

¿Qué es el baile Vogue?

Se le conoce como Vogue o voguing a las forma estilizada y moderna del género house dance originado en la década de 1980. Este arte evolucionó a partir de la cultura ballroom de Harlem en Nueva York en los años 60.

Dicha danza funcionó como un espacio de liberación y expresión para la comunidad LGBT+ y afroamericana, que en su momento eran perseguidas y discriminadas.

Como su nombre lo indica, fue retomado de las mismas páginas de la revista de moda “Vogue”, donde modelos inspiraban las competencias de baile entre drags, trans, gays y queers de la década.

Quienes participan en este baile lo hacen como una forma de expresión y empoderamiento. Asimismo, algunas celebridades han manifestado sus habilidades para este arte ante el público, como Madonna.





