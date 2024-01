TikTok Awards 2024: ¿Dónde y a qué hora ver los premios para creadores de contenido?

Hoy se celebran los TikTok Awards 2024, uno de los eventos más esperados por los creadores de contenido y sus fanáticos. Los influencers destacados y aquellos que se perfilan como promesas de la plataforma se darán cita en esta gala.

En su segunda edición se premiará a la la creatividad publicitaria que se vio en el año 2023. Para ello, semanas atrás se habilito una plataformas de votaciones con la que el público tomó la decisión final sobre los ganadores.

@tiktoklatam ¿Quieres que tu creador favorito sea ganador en los #TikTokAwards? Vota ahora y etiqueta a un amigo para que vote también ✨☁️😌 ♬ som original - TikTok en español

Leer también ¡En limusina naranja! Quinceañera llega a su fiesta en Metro de la CDMX y es viral en TikTok

¿Cuáles son las categorías de los TikTok Awards 2024?

Este 2024, los TikTok Awards incluyen las categorías:

Mejor campaña de performance, Mejor campaña de diversidad e inclusión, Mejor campaña TikTok first, Mejor colaboración con un creador, Mejor uso creativo de un trend, Mejor uso del sonido, Mejor presencia Always On, Mejor uso de la relevancia cultural de TikTok, Mejor “me comí un comercial sin darme cuenta”.

Y también se entregarán galardones a Engagement con la comunidad, Grandes ideas, Pequeños presupuestos, Responsabilidad social, Mejor lanzamiento y Mejor promo. Pero ¿dónde se podrán sintonizar?

Imagen: especial

¿Dónde ver los TikTok Awards 2024?

Los TikTok Awards 2024 se llevarán a cabo este miércoles 31 de enero en punto de las 19:30 horas. Será posible verlos a través de la televisión abierta en el Canal 5, y televisión por cable, específicamente en Telehit.

Por supuesto, esta gala de influencers llegará a plataformas de streaming, como VIX, y en la cuenta oficial de @tiktoklatam.

Algunos de los influencers y creadores de contenido nominados son Javier Ibarreche, Jairs Sánchez, Tammy Parra, Dua Lupita, Burrita Burrona y Turbulence DragQueen, Yeri Mua, Wendy Guevara, Un Tal Fredo, La Fatshionista, Maria Botle, Pautips, PipePunk, Poncho de Nigris y Melissa Navarro.

Mientras que los temas “Bebé Remix” de Yng Lvcas Ft Peso Pluma, “CCC” de Michelle Maciel FT Eden Muñoz, “Y Yo me le pego” de Bellakath FT Profeta Yao Yao and Smi-Lee y “No te enamores de él” de Danny Ocean competirán por la categoría Mejor Canción del Año.





También te interesará:

El hábito que te llevará al éxito si lo practicas todas las noches, según Bill Gates

Estos son los 5 beneficios de la sábila que no conocías

TikTok: ¿Gentrificación? Critican a extranjeras por "presumir" su estilo de vida en CDMX

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

foh