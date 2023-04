Taylor Swift y Joe Alwyn terminaron: ¿Cómo inició su relación y qué canciones le dedicó?

Tras 6 años de relación, Taylor Swift y Joe Alwyn decidieron separar sus caminos. El rompimiento de los artistas generó una ola de reacciones en internet, pero la intérprete de “Shake It Off” le dedicó más de una canción a su expareja.

La inspiración de los artistas para componer canciones viene de sus propias experiencias. Fue justo de esta manera en que la pareja dio las primeras pistas de su romance por allá del 2017.

No obstante, el pasado sábado, el portal Entertainment Tonight anunció el rompimiento de la pareja. Más tarde, la revista People confirmó la separación de los artistas, la cual habría quedado en “buenos términos”.

Taylor Swift y Joe Alwyn. Fotos: Capturas tomadas de Instagram @taylorswift y @joe.alwyn

¿Cómo comenzó la relación de Taylor Swift y Joe Alwyn?

El flechazo entre Taylor Swift y Joe Alwyn ocurrió en el 2016, durante el evento de moda popularmente conocido como MET Gala.

La cantante asistió con Tom Hiddleston, en aquel entonces su pareja. Sin embargo, esa relación terminó a los pocos meses.

En 2017, Swift lanzó su álbum "Reputation”, en el que se incluye el sencillo “Dress”. En dicha canción plasmó los flashbacks de cómo ocurrió el amor con Alwyn, aunque tuvieron que mantenerlo secreto.

“Nuestros momentos secretos en una habitación llena de gente”, “No tienen ni idea de ti y de mí”, son algunas de las estrofas de “Dress”.

Los fans de la cantante no tardaron en hilar la letra de la composición con el nuevo romance de Swift.

En 2018, el propio Alwyn declaró para la revista Vogue que deseaba mantener la privacidad en su relación, pese a los constantes cuestionamientos.

Además, fueron vistos en varios eventos, entre ellos, un after party del concierto de “Kings of Leon” en Nueva York. Y años atrás, tras la polémica con Kanye West y Kim Kardashian, la compositora se fue a vivir a Londres, donde estrechó lazos con Alwyn.

¿Cuáles son las canciones que Taylor Swift dedicó a Joe Alwyn?

1. Lover. Además de “Dress”, Swift le dedicó a su ahora expareja este tema, el cual es fue de sus baladas más románticas y en la que declaró haber encontrado al amor de su vida.

2. Kings Of My Heart. Del álbum “Reputation”, lanzado en 2017, también le compuso esta pista, la cual refleja el momento de catarsis que vivía la famosa cuando lo conoció.

3. Call It What You Want. Asimismo, en dicha canción Taylor Swift dejó en claro que nunca se había sentido amada hasta el momento en que se encontró con Alwyn y la conexión sentimental que tuvieron.

4. Delicate. Otra de las composiciones que enmarcó los inicios de la pareja. En la pista, Swift expresó que, tras el escándalo con Kim Kardashian y Kanye West, su reputación quedó “por los suelos” y aun así el actor se enamoró de ella.

5. Lavender Haze. Con esta canción, la cantante le gritó al mundo que ni a su expareja ni a ella les importaban los malos comentarios.

Durante una entrevista, Swift comentó que retomó la frase “Lavander Haze” de Mad Men, misma que era utilizada en la década de los 50 para describir a dos personas estaban enamoradas.

