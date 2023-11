Standupero Lino Vargas hace chiste sobre feministas y desaparición de mujeres; lo cancelan

No entienden que no entienden. Lino Vargas Romo, quien se identifica así mismo como comediante y standupero causó indignación en redes sociales por un chiste sobre feministas y desaparición de mujeres.

En redes sociales se ha viralizado un video en el que se escucha al comediante hacer el siguiente comentario: “Feministas se la pasan diciendo que no debemos de opinar del cuerpo de las mujeres, pero son las mismas que se la pasan preguntando sobre los cuerpos de las desaparecidas”

Un par de personas que se encontraban entre el público, responden “no”, en tono de sorpresa. Momento en que se corta la grabación.

*Nadie se rie*



En serio, este tipo de “comediantes” que se sacan del culo sus intentos de chistes. pic.twitter.com/QXQDseZsgO — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) November 4, 2023

Lee también Platanito hizo un chiste acerca de Debanhi...

Aparentemente el video habría sido compartido en la cuenta de TikTok del propio comediante, misma que al hacer la búsqueda sobre la plataforma marca como inactiva.

El chiste sin embargo dividió opciones entre usuarios de redes sociales; mientras que algunos consideraron que “demasiado mal, hasta en el humor negro hay límites”, otros consideraron que “hay comedia para diferentes públicos”. Aunque los comentarios coincidieron en que “hasta se escucha que la gente en lugar de reírse se molestó, aparte de que no hay chiste en ningún lado, ni siquiera tiene sentido las mam*** que dice”.

cuenta TikTok comediante Lino Vargas

Pero no es la primera vez que algún comediante hace un chiste sobre violencia contra las mujeres, basta recordar el caso del comediante “Platanito”, quien en 2022 hizo un chiste sobre el caso de la joven Debanhi Escobar, que le costó la cancelación y una disculpa pública.

Lino Vargas reacciona a cancelación en redes sociales

A través de sus redes sociales el hombre, quien se identifica como comediante y semifinalista de Franco Escamilla, compartió una serie de historias en las que aseguró que

“Esto lo voy a hacer más que nada para comediantes nuevos, y alguna que otra feminista que tenga un poquito de oído, ¿va? A mí me gustaría entrar en un debate con una feminista desde el respeto y desde escuchar sus argumentos y los míos. Yo soy alguien que aquí atrás tengo como 36 libros de comedia, tengo 56 en PDF, de los cuales la tercera parte es sobre límites del humor y humor negro. Es un tema del que conozco.

Además, denunció que su mamá y sus amigas han recibido ofensas: “cuando tienes un trauma, hay proceso del suelo: ira, negación, aceptación, blah, blah. Lo que hace mi chiste es volver a tocar el trauma cuando aún no está sanado y lo que hace provocar es ira. Durante la ira ellas no me van a escuchar, por más que tenga todos los argumentos del mundo, no van a escuchar”.

Lee también Platanito se sincera entre lágrimas tras "chiste" de Debanhi: "Ustedes no lo saben, pero están así de querer meterme a la cárcel"

Y aseguró que “es estúpido” debatir con las feministas porque desde su punto de vista no entenderían sus argumentos: “y dicen: “es que tu chiste lastima”, y hay varias que me pusieron ahí “mataron a mi hermana”, “mataron a tal”, ¿ok, yo las maté? No, ¿las mató mi público? No, ¿las mató otro comediante?, Si hoy desaparecemos a todos los comediantes esas cosas van a seguir pasando”.

Según su apreciación, “lo que hace la comedia, o por lo menos el humor negro, es una síntesis de algo muy pesado, con lo que no podemos lidiar y crear una versión ligera para que podamos entenderla”. Sus argumentos se encuentran destacados en sus historias en un hilo de más de 30 videos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal