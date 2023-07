Sinead O'Connor y la vez que rompió una foto del Papa Juan Pablo II en televisión

Este miércoles se reportó el fallecimiento de Sinead O'Connor, la cantante de origen irlandés que desafió a diversas figuras sobre el escenario. Uno de los momentos más polémicos de su trayectoria ocurrió cuando rompió una fotografía del Papa Juan Pablo II.

La intérprete de temas como “Nothing compares to you”, “This is the day”, “Drink before the war” perdió la vida a los 56 años. Y su extraordinaria voz la llevó a la fama, hasta el punto de ganar diversos reconocimientos.

En la década de los 90 lideraba las preferencias musicales de la audiencia en Estados Unidos y, prácticamente, a nivel internacional. Pero pronto se colocó en el escrutinio público luego de presentarse en el show Saturday Night Live.

Sinead O'Connor fallece a los 56 años. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Leer también Quién fue Ruth Handler, la pionera empresaria que creó a Barbie

Sinead O'Connor y el polémico momento con foto del Papa

Sinead O'Connor fue invitada al programa estadounidense un 3 de octubre de 1992. En aquel momento ya había saboreado los placeres de la fama y se perfilaba como una de las más grandes superestrellas, hasta que un acto la hizo descender en cuestión de segundos.

La cantante realizaba una versión a capela de la canción "War" de Bob Marley, O'Connor se permitió modificar algunas de las líneas de la letra de la pista y tenía al público conmovido con el performance.

Sin embargo, de pronto sacó una fotografía del Papa Juan Pablo II y la rompió en pedazos mientras miraba desafiante a la cámara. En seguida dijo "lucha contra el verdadero enemigo".

La acción de Sinead O'Connor no fue bien recibida por la audiencia, incluso se desataron protestas en contra de la polémica cantautora que para ese entonces tenía 26 años, y anteriormente había lanzado el tema “Nothing Compares 2 You”, escrito por Prince.

Leer también Bryan Cranston, de Breaking Bad, da contundente discurso por huelga de actores en Hollywood; se lanza contra IA

Los motivos de Sinead O'Connor para romper foto del Papa

A lo largo de su trayectoria se caracterizó por ser una de las pocas mujeres que se atrevía a romper con los estándares establecidos. Pero el acto también significó el ocaso de su carrera artística.

Durante esa misma noche, decenas de feligreses reclamaron al estudio de Saturday Night Live la polémica aparición de O'Connor. De igual manera, tuvo que enfrentarse a manifestaciones por el que fue considerado como uno de los mayores ataques “la máxima figura de la Iglesia Católica”.

Años más tarde, Sinead recordó aquel amargo episodio y en su documental biográfico “Nothing Compares” declaró que fue un acto de protesta contra el abuso infantil, así como las victimas y familias silenciadas por la institución eclesiástica.





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh