Sergio Mayer se va contra Ferka y explotan los memes sobre la Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México celebró este domingo la tercera gala de eliminación y los ánimos subieron de tono durante los posicionamientos de los participantes. Quienes sin duda se llevaron la noche fueron Ferka y Sergio Mayer.

Las palabras que el exgaribaldi y exdiputado federal le dirigió a Ferka esta noche provocaron memes y reacciones en redes sociales como Twitter.

“Ferka me pongo aquí porque considero que es injusto que estes nominada, de verdad lo pienso. Tú no deberías de estar nominada, de hecho, no deberías de estar en ni siquiera en la Casa de los Famosos, no sé si te das cuenta, estás entre dos grandes personalidades, con grandes carreras, con grandes trayectorias, que es Raquel y que es Bárbara. Sin embargo, se te dio la oportunidad y has tenido tres semanas para ser convincente en tu historia de amor, que realmente no ha generado empatía sino vergüenza”, le echó en cara Sergio Mayer.

Lee también "No deberías de estar en la Casa de Los Famosos", Sergio Mayer lanza fuerte posicionamiento contra Ferka

Ferka llega a la ronda de eliminación junto con Bárbara Torres y Raquel Bigorra. Los usuarios han sido los encargados de votar por la famosa que ya no quieren que continúe en el reality que ha causado gran sensación en México.

La actriz también tuvo la oportunidad de dirigir unas palabras ante la cámara donde aseguró que una vez más una mujer se va de La Casa de los Famosos, y aseguró que en esa casa es muy notorio que “a las mujeres las quieren afuera”.

Las palabras de Sergio Mayer y Ferka desataron los memes en redes sociales y aquí una selección de los mejores:

Sergio le acaba de decir a ferka lo que todo méxico pensamos: #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/F4IzOXYyme — Daniacasts 🤠 (@DaniiSol20) June 26, 2023

*

Cuando escucho a alguien apoyando a Ferka #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/kWBo0v3Qzd — La Abuela García®™ (@rthur013) June 26, 2023

*

Sergio :

.

Ferka tu no deberias estar nominada, porque no deberias estar en

la casa de los famosos”

.

#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/a3FxfzA1Lp — Angie_Pridelezz 🏳️‍🌈 (@Angie_Pridelezz) June 26, 2023

*

Ay ya saquen a Ferka de una vez por todas. No la soporto ni un minuto más #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/nMT5yudLRD — Maria⁵⁵ (@hiimmarijo) June 26, 2023

*

Ferka hablando del feminismo

Yo:



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/SJGzYPCnhP — wendy la abeja reina 🐝 (@wendycarona) June 26, 2023

*

Ferka no te nominaron por ser mujer, te nominaron por ser insoportable, castrosa, falsa, doble cara #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/qgSj9ftAb6 — O T O N I E L (@itony12_) June 26, 2023

*

vamos Ferka! Yo se que tú te puedes subir al Didi bebé



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/VQzZPljPax — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) June 26, 2023





¿Quién es Ferka de La Casa de los Famosos?

Ferka Quiroz es una actriz mexicana que ha trabajado en producciones como “rosario Tijeras” y “Señora Acero”, aunque es más conocida por su participación en realities como La Isla, Guerreros e Inseparables: amor al límite 3.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





sal