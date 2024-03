Salinas Pliego sugiere que "Gobiernícolas" quieren "disfrazar expropiaciones" tras difusión de expediente del adeudo fiscal

El pasado 22 de marzo, Presidencia de la República difundió documentos del adeudo fiscal de 63 mil millones de pesos que tienen las empresas de Ricardo Salinas Pliego, ante ello, el empresario expresó que “no me van a doblar”.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas salió a responder lo prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 20 de marzo.

“Es una buena idea, pensar que el #BañaGatos de @JesusRCuevas está utilizando la mentira de que yo debo impuestos para que ahora que se les está acabando el poder y no pueden hacer campaña, distraer a los mexicanos de la increíble CORRUPCIÓN actual, afuera de Palacio Nacional hay gente protestando por los jóvenes desaparecidos en esta administración y están esperando a que les pongan atención”, se lee en la publicación.

🚨 OJO A ESTO 🚨



Es una buena idea, pensar que el #BañaGatos de @JesusRCuevas está utilizando la mentira de que yo debo impuestos para que ahora que se les está acabando el poder y no pueden hacer campaña, distraer a los mexicanos de la increíble CORRUPCIÓN actual, afuera de… pic.twitter.com/yeKVw5OHW9 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2024

Salinas Pliego sugiere que “Gobiernicolas” quieren “disfrazar expropiaciones”

Por medio de la misma red social, el dueño de Elektra sugirió que los “Gobiernicolas” quieren “disfrazar expropiaciones” tras la “desesperación de saberse acorralados”.

¿Ustedes creen que en la desesperación de saberse acorralados, ya en lo último del poder, con pruebas claras de su nexo con el narcotráfico, con negocios y contratos llenos de corrupción, enriquecimiento ilícito, etc… quieran empezar a disfrazar las expropiaciones?

Aunado a ello, aseveró: “Estos #Gobiernicolas no aprenden que la ley si es la ley y que en México contamos con un poder judicial autónomo… pobres”.

¿Ustedes creen que en la desesperación de saberse acorralados, ya en lo último del poder, con pruebas claras de su nexo con el narco tráfico, con negocios y contratos llenos de corrupción, enriquecimiento ilícito, etc… quieran empezar a disfrazar las expropiaciones? 🤔



Estos… https://t.co/RgtCbxNxLE — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 23, 2024

Salinas Pliego anuncia demanda contra Jesús Ramírez Cuevas

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas dio a conocer los motivos de la demanda, pues consideró que “están violando la ley al difundir los expedientes”.

“Oye @JesusRCuevas alias el #Bañagatos… ¿Sí sabes que tú y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo? Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es "asunto público". NO ... hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir”, expresó el dueño de TV Azteca.

Oye @JesusRCuevas alias el #Bañagatos ...¿¿Sí sabes que tu y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo.?? Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es… https://t.co/aRydShONKc — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2024

Presidencia difunde expediente del adeudo fiscal de Salinas Pliego

Esta mañana, se difundieron documentos del adeudo fiscal de 63 mil millones de pesos que tienen empresas de Ricardo Salinas Pliego.

En el documento titulado “Expediente Grupo Salinas” cientos de documentos fiscales pueden ser consultados libremente en la página https://www.gob.mx/presidencia/documentos/expediente-grupo-salinas

En ese sitio web también pueden ser revisados documentos del litigio que mantiene el gobierno federal en contra de las empresas del Grupo Salinas para que se paguen adeudos penales.

Expediente Grupo Salinas. Foto: especial

Con información de Pedro Villa y Caña y Alberto Morales.

