Revendedor de Costco demandará a los que usaron su imagen: "quiero que me den dinero"

El revendedor del Costco volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de que diera a conocer que demandará a todas las personas que usaron su imagen, pues “quiero que me den dinero para que se les quite”.

Por medio de TikTok, la cuenta @jesusamiestilo compartió un video donde anunció que está buscando un abogado.

En la grabación titulada: "Me voy a ir contra todos", el revendedor manifestó su enojó y exigió dinero para todos aquellos que “sacaron mi imagen por todas partes”.

"Voy a reventar a todos los que sacaron mi imagen por todas partes, los voy a demandar a todos. Voy a sacar los nombres de todos y a todos los voy a demandar, porque me pusieron en todas partes. Quiero que me den dinero, la neta para que se les quite", expresó.

Hasta el momento, el video cuenta con 348 mil reproducciones y más de 9 mil “likes”.

Revendedor de Costco agradeció el apoyo tras anunciar demanda “contra todos”

Por su parte, en otro video, el hombre agradeció las muestras de apoyo por parte de los usuarios.

“Gente, muchas gracias porque hay personas que sí me han dado buenos consejos, por lo de los abogados que estoy buscando”, comentó.

Aunado a ello, dio a conocer una lista de nombres de los abogados que ya tiene en la mira, a manera de broma: “Ya anoté a Mike Ross, Harvey Specter, también a Saul Goodman y a Licenciado Valeriano”.

