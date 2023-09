René Franco pide que no lo llamen “cis”; ¿qué significa ser cisgénero?

El periodista y locutor René Franco “explotó” en Twitter, ahora conocido como “X”, y pidió no ser clasificado “cis-hombre”, término que rechazó. En la publicación que ha causado controversia en dicha red social asegura que es un “hombre en el mundo binario de la naturaleza”. Pero ¿qué significa ser cisgénero y cuándo se aplica este prefijo?

“Buenos días. Mi género es masculino. Soy hombre en el mundo binario de la naturaleza. Y rechazo, para mí, el término “cis-hombre”. “Cis” es una manera de no incluir a los hombres o mujeres en un club. No me llamen “cis”. No me cosifiquen, ni me re clasifiquen. Por mi propio derecho, me niego. ¡Feliz Domingo!”, escribió en la publicación del pasado 17 de septiembre.

La publicación consiguió más de 5 mil “Me Gusta”, pero también críticas hacia el comediante, quien se dio tiempo de responder a algunos de los comentarios en la publicación.

René Franco Tweet sobre cisgénero

“Hoy, en “La generación de cristal nació en los 70’s”, “Aquí vamos de nuevo. Y ano encuentras ni de qué forma llamar la atención, realmente era necesario esto? Fuera de los 2 minutos que tenías al día en la casa de los famosos nadie se acordaba de tu ni te llamaba cis”, “’se clasifica’, NO ME CLASIFIQUEN”, “Si gustas llamarme así no me opongo, pero no me identifico”.

¿Qué significa ser cisgénero?

Si bien la Real Academia Española (RAE) lo define como un adjetivo, “dicho de una persona: Que se siente identificada con su sexo anatómico”. Se trata de una adaptación al español del término en inglés cisgender.

Mientras que the Human Rights Campaign indica que “la palabra cisgénero (o cis) es un término que se utiliza para describir a aquellas personas cuya identidad y expresión de género se alinea con las típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado al nacer”.

En tanto que PRESENTES, un medio periodístico regional independiente especializado en cobertura de temas de género y diversidad sexual, indica que el neologismo y tecnicismo “cisgénero” se introdujo en 1991 por el psiquiatra sexólogo alemán Volksmar Sigusch: “ya que existían las identidades “trans”, también debía existir un modo para nombrar a las personas que se identifican con la asignación sexo-genérica al momento de nacer. El prefijo “cis” (que proviene del latín) significa “del lado de acá” o “de este lado””.

René Franco es locutor, periodista y cotraductor de la empresa japonesa ANIME ONEGAI, creada para expandir todos los formatos de entretenimiento japonés de animación y video en Latam, así como comediante de Stand Up.

