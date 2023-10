Remedios para la tos: té de gordolobo

Las plantas medicinales son aquellas cuya utilidad se emplea para tratar enfermedades de personas, animales o para curar lesiones, y pueden utilizarse enteras o por partes específicas.

Una de ellas es el gordolobo, de nombre científico Pseudognaphalium obtusifolium y también conocido como verbasco o hierba del paño, que ayuda a combatir diversas enfermedades que van desde las relacionadas con las vías respiratorias hasta las hemorroides.

Hay que decir que esta planta herbácea proviene de la familia scrophulariaceae y suele crecer en Europa, Asia Occiendetal y Norteamérica. Su tallo, las hojas y las flores son útiles al ser hervidas en agua para hacer té, aunque a veces también se usa tópicamente para tratar problemas de piel.

Planta de gordolobo. Fuente: Freepik

Los múltiples usos del gordolobo

Según The University of Texas at El Paso (UTEP), el uso medicinal de las diversas especies de gordolobo es principalmente en el tratamiento de problemas respiratorios como el asma y la bronquitis.

Además, hay que decir que es bueno para calmar síntomas de resfriados comunes como la fiebre, la tos, laringitis y el molesto dolor de garganta; y otros diagnósticos como la sinusitis, la neumonía y el enfisema pulmonar.

El té de gordolobo también ayuda a mejorar la circulación venosa, por lo que se recomienda tomarlo ocasionalmente a las personas que tienen várices y problemas relacionados con los vasos sanguíneos; así como los edemas ocasionados por fallas al corazón.

Planta de gordolobo. Fuente: Unsplash

Por último, tenemos que advertir que consumirla en exceso pueden ser contraproducente y esto también aplica para el consumo de gordolobo. Los expertos recomiendan que no se use de forma interna durante el embarazo y la lactancia. Tampoco se recomienda consumirla en períodos prolongados, ya que posee una potencial toxicidad en el hígado.





