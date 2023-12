Regala a su abuela imagen de la Virgen con el rostro de Lana Del Rey; "mi madrecita linda", reacciona

En redes sociales se han vuelto virales algunos videos de personas de la tercera edad que han sido engañados por sus nietos al regalarles imágenes “religiosas” con la cara de distintos famosos como Harry Styles, Taylor Swift, y la más reciente Lana Del Rey.

A través de TikTok fue compartido un vídeo por la usuaria @abuelitadelanadelrey donde se observa a una abuelita siendo víctima de una broma que le hizo su nieto al regalarle un cuadro de una “virgen” con la cara de la cantante Elizabeth Woolridge Grant, mejor conocida en el mundo de la música como Lana Del Rey.

“Ay, mira que linda. Madrecita mía”, expresó la señora mientras besaba la imagen de la cara de la cantante estadounidense en el cuerpo de una virgen.

Posteriormente, el joven le preguntó a la señora dónde le gustaría poner el cuadro, a lo que ésta le respondió lo siguiente: “En mi cabecera. Mira qué linda mi madrecita”, al tiempo que se persignaba.

Usuarios reaccionan al tierno video de la abuelita recibiendo imagen de "Santa Lana del Rey"

Como era de esperarse, el video que ya acumula seis millones de reproducciones y más de 900 mil reacciones, ha enternecido las redes sociales, por lo que ha generado varios tipos de comentarios como: “Santa lana del rey te pido un novio alto guero y pelo largo”, Santa Lana del Rey de tepelocongo el chico”, Me da miedo envejecer y que mis sobrinos me hagan estas bromas”, “Pienso que la abuelita pensó que en verdad era un detalle lindo para ella”, “Bro, esto sería gracioso pero la conciencia no me va a dejar seguir viviendo”, "La santa patrona de tepelocongo el chico reina de los mártires", se lee en alguno de ellos.

