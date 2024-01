Reaparece Joselyn Tiburcio de "Pequeños Gigantes" trabajando en Cinépolis: "intenté seguir cantando"

Joselyn Tiburcio, exparticipante del programa de Televisa “Pequeños Gigantes”, conducido por Galilea Montijo, volvió a ser tendencia en redes sociales.

A través de TikTok, la joven, quien actualmente trabaja en Cinépolis, se dedica a subir varios videos creando parodias de su espacio de trabajo. Sin embargo, recientemente fue reconocida por algunos usuarios como una de las exparticipantes del programa de la televisión mexicana.

Por medio de un video, de aproximadamente 40 segundos, Joselyn reveló que sí era una exconcursante del programa que se enfoca en el talento infantil; esto luego de la insistencia de varios internautas, quienes le pedían en comentarios que dijera si se trataba de “la niña de Pequeños Gigantes”.

“Desde hace días me han estado poniendo mensajes, y creo que es uno de los que más ha tenido likes, preguntándome si soy la niña de Pequeños Gigantes, y sí, sí soy. Yo fui la niña que participó en el 2010 en el programa donde estaba Galilea Montijo y eso. Y dirán: “pero Jocelyn, ¿qué pasó?”. Todos crecemos, tenía en ese entonces 10 años y en ese entonces me iba muy bien, gracias a Dios fui a muchas giras en Estados Unidos, en México, hice muchas cosas”, mencionó.

Aunque expresó que el haber participado en “Pequeños Gigantes” le trajo mucho éxito a su vida personal; tiempo después ésta dio un giro de 180°, ya que “el universo” no le permitió seguir cantando.

“Con el tiempo intente seguir cantando, pero ya no se pudo. Realmente no fue algo mío, sino que designios, vibras del universo que dijeron: “Mi niña este no es tu lugar”. Pero, gracias por recordarme, porque en su momento mucha gente me apoyó. Lo agradezco infinitamente”, finalizó.

Usuarios lamentan que Joselyn haya truncado su carrera

Como era de esperarse, el video que actualmente cuenta con más de 7 millones de reproducciones y más de 300 mil me gusta, recibió varios comentarios por parte de usuarios, quienes lamentaron que su carrera se haya truncado, pues mencionaron que tenía una bonita voz.

“Te lo juro que hasta la fecha tengo muy presente tu versión de Castillos en el Aire”; “Empieza a sonar Rosa Pastel de Belanova” ; “Castillos, cantado por ti era mi top” ; Siempre serás mi favorita de Pequeños Gigantes. Cada vez que veo tu presentación de Castillos de Amanda Miguel se me salen las lágrimas”, se lee en algunos de los comentarios.

