¿Quiénes son Miku y Mane, expareja de youtubers en medio de la polémica por relación tóxica?

En las últimas horas, Miku y Mane se han vuelto tendencia en redes sociales, luego de que Miku reveló que durante 8 años de relación sufrió maltrato por parte de su exnovio. Sin embargo, dijo que ambos desgastaron su noviazgo.

En un podcast titulado “Chisme Miku: mis 8 años de relación tóxica” para el canal de YouTube de “UnTalAlfredo”, la influencer mencionó que Mane la trataba mal y constantemente criticaba varias cuestiones de ella como su aspecto físico, su forma de vestir y su peso, lo que provocó diversas inseguridades en ella.

“Una serie de comentarios me empezaron a hacer sentir mal. En una ocasión me puse lencería y salí y le dije: "Mira, ¿cómo me veo?" , en eso él me dice: "Te ves muy bien sólo te falta bajar esa lonjita, y perfecto". No me volví a poner lencería con él, por lo menos.”, expresó

Lee también: ¿Quién es Dhasia Wezka, influencer que reveló vivir violencia doméstica en su niñez?

Así mismo, mencionó que los comentarios de Mane le ocasionaron inseguridad por lo que se realizó una liposucción que mantuvo oculta por mucho tiempo, pero esta se complicó luego de que éste la llevó a la fuerza a la boda de su hermana, ya que ella había quedado en maquillarla.

“Yo sentía que me moría, no podía caminar. Con su hermano me cargaron como costal de papas, me metieron al asiento de atrás del coche y me llevaron”

“La maquillé como pude, yo estaba doblada a la mitad porque no podía pararme del dolor”, explicó

¿Quién es Miku?

Valeria Miumiku, mejor conocida en las redes sociales como Miku es una youtuber enfocada en el mundo de la moda, maquillaje y peinados. Nació el 25 de diciembre de 1992, en la Ciudad de México.

La joven de 30 años, estudió diseño en la escuela de Bellas Artes.

Debido a que no quería estar encerrada en una oficina, en 2012 decidió abrir su canal de YouTube, donde enseñaba a las jóvenes a realizarse peinados.

Miku. Foto: Tomada de Instagram

En 2013 mostró sus habilidades de maquillaje, lo que la convirtió en una sensación.

En 2018 abrió un canal con su entonces novio el youtuber Mane Ribs, el cual se titulo “Miku y Mane”, donde mostraba su día a día viviendo juntos.

En 2020 se comprometió con Mane en un viaje que hicieron a Canadá.

Lee también: Día del Influencer: ¿Por qué se celebra cada 30 de noviembre?

¿Quién es Mane?

Mane Ribs es un youtuber conocido gracias a sus tutoriales de cocina, retos tags y vlogs donde habla de su vida personal. Nació el 21 de marzo de 1995.

En 2014 se adentró al mundo de YouTube gracias a su primer video titulado “Novias celosas.”

En su universidad formó su primera banda que se llamó “Second of silence”, donde no se sintió a gusto y decidió salirse.

Mane Ribs. Foto: Tomada de Instagram

En 2015 comenzó a hacer videos en su canal con Miku, quien en ese entonces era su amiga.

Tres años después abrió un canal con la youtuber, el cual se titulo “Miku y Mane”, donde mostraba su día a día viviendo juntos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

También te interesará:

El superalimento que los astronautas comen para ganar masa muscular

Julián Gil: ¿cuáles son los signos de alerta en el cáncer de piel que padece el actor?

¿Cómo prevenir el virus sincicial respiratorio en niños, según la UNAM?





akv