¿Quién es Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade que rechazó a Drake Bell?

Valentina de la Cuesta, una reconocida influencer y creadora de contenido, ha ganado notoriedad en las redes sociales tras revelar que rechazó a Drake Bell. Este hecho ha generado una ola de curiosidad entre los usuarios, quienes han comenzado a investigar más sobre la vida y carrera de esta joven.

Foto: Instagram de Valentina Cuesta

Lee también: ¿Quién es María Isabel Hernández, mamá de Paola y Carlos Salcedo?

¿Quién es Valentina de la Cuesta?

Valentina de la Cuesta nació el 23 de septiembre de 1999, siendo hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta. A pesar de su parentesco con el polémico productor musical, Valentina ha forjado su propio camino hacia la fama. Su ascenso en las redes sociales, especialmente en TikTok, Facebook e Instagram, se debe a sus ingeniosas parodias sobre el comportamiento masculino y su crítica satírica al machismo.

Desde pequeña, Valentina mostró inclinaciones artísticas. A los 12 años, comenzó a actuar y más tarde se unió al Centro de Capacitación Artística, dirigido por Carlos Espejel. En 2021, se aventuró en el mundo de la música lanzando su primer sencillo, "Espectro Nebular". Además, su actividad en redes sociales ha sido prolífica, acumulando 370 mil seguidores en Instagram en tan solo tres años y 2.6 millones en TikTok.

Valentina ha sido clara en su deseo de no ser asociada con la infame figura de su padre, Sergio Andrade. Según ella, su relación con él no es cercana, y busca ganar fama y reconocimiento por sus propios méritos y no por su parentesco.

Lee también: Drake Bell hace curiosa petición a Peso Pluma durante live en Instagram y emociona a fans

¿Valentina de la Cuesta rechazo a Drake Bell?

El nombre de Valentina de la Cuesta se viralizó cuando compartió en un video de TikTok una anécdota sobre cómo coincidió con Drake Bell en una fiesta. La influencer explicó que, aunque se sintió atraída por el cantante, decidió alejarse debido a las acusaciones legales que pesaban sobre él en ese momento.

Valentina aclaró en un segundo video que su declaración fue sacada de contexto. Ella nunca afirmó haber rechazado directamente a Drake Bell, sino que hubo una interacción entre ambos. Relató cómo Bell, al notar su emoción al verlo, le lanzó una rosa en un gesto amistoso. Sin embargo, Valentina decidió no seguir adelante con el intercambio, dada la situación legal del cantante.

La historia de Valentina de la Cuesta y Drake Bell ha captado la atención de muchos, destacando su decisión de mantenerse firme en sus convicciones. Este incidente ha puesto de relieve su carácter y ha aumentado su popularidad en las redes sociales.

También te interesará:

Intensamente 2: Así se verían los personajes de Pixar en la vida real, según IA

¿Cuáles son las referencias ocultas de Pixar que hay en Intensamente 2?

La especia que debes consumir si padeces artritis porque combate la inflamación de los huesos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr