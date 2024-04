¿Quién es "Quique Quelite", influencer que cuestionó a seguidores de Sheinbuam y Xóchitl Gálvez?

A pocos meses de que se lleve a cabo las elecciones 2024, donde se elegirá a él o la próxima presidenta de México. Algunos influencers como Enrique Cervantes, mejor conocido en TikTok como Quique Quelite, han salido a las calles para saber qué piensan los mexicanos sobre Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez.

El influencer se ha hecho viral en los últimos días a través de la cuenta china, gracias a varios de sus videos que han tenido gran alcance, incluso han llegado hasta oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le ha dedicado tiempo en su mañanera.

Influencer cuestiona a seguidores de Sheinbaum en Metro CDMX

En uno de sus clips, el creador de contenido se dio a la tarea de preguntarle a varios usuarios del Metro de la CDMX sobre la “inversión millonaria” en ese Sistema de Transporte Colectivo (STC), así como si Morena era mejor o peor que el PAN, PRI y PRD, lo que ha causado debate en redes sociales, además de viralizarse.

Lee también: ¿Quién es Rey Grupero, influencer que destapó “infidelidad” de Poncho de Nigris a su esposa?

“Estamos haciendo una pequeña encuesta, Claudia Sheinbaum dijo que había hecho una inversión millonaria en el Metro, ¿ustedes están de acuerdo con esto?”, cuestionó a uno de los usuarios.

Tras esto, tres hombres y una mujer decidieron participar y responder la pregunta del creador de contenido, quien también los cuestionó sobre la responsabilidad que tuvo Claudia Sheinbaum, quien en ese entonces era jefa de gobierno de la CDMX, al momento en que se desplomó la Línea 12 del Metro.

“Dirán lo que quiera pero Claudia va a ganar”, expresó uno de los usuarios, quien como otros que se encontraban a su alrededor salieron en defensa de la exjefa de Gobierno, ya que señalaron que la culpa fue del Sindicato, a pesar de que Enrique Cervantes mencionó que la tragedia sucedió durante su administración.

Lee también: Tras Sheinbaum vs Xóchitl Gálvez, ahora AMLO y Salinas Pliego se enfrentan dentro del ring con ayuda de IA

A pesar de que estos usuarios defendieron la gestión de Morena en general a nivel federal y en la Ciudad de México (CDMX), los comentarios no se hicieron esperar pues mencionaron que defienden ciegamente a dicho partido "pese a las deficiencias".

"No me queda duda, sobre que tipo de personas son las que apoyan a morena....puro ignorante", "No cabe duda tenemos el gobierno que nos merecemos", "Debe ser feo estar cegado por la secta de morena", fueron algunos comentarios.

Influencer cuestiona a "Xochilovers"

De la misma forma que el tiktoker cuestionó a simpatizantes de Morena, en otro de sus videoclips se aprecia cómo se acerca a dos mujeres quien se dicen ser “Xochilovers” para preguntarles “¿Por qué van a votar por Xóchitl?, a lo que una de ellas procedió a decir: “por sus propuestas y porque es bien chin...”.

Lee también: Con AMLO presente, Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se enfrentan dentro de videojuego de lucha al estilo WWE

Posteriormente, éste les preguntó cuáles eran esas propuestas que más les llamaban la atención, a lo que una de ellas le dijo "pues de qué van a seguir apoyando a los adultos mayores"; lo que dejo pensando al creador de contenido, quien no dudo en interrumpirla para recalcar que esa propuesta ya estaba actualmente con López Obrador.

Aunado a ello, una de las mujeres, quien portaba un vestido color verde agua, salió a defender lo que su compañera había dicho.

“Es un programa de años. Las pensiones vienen de años, y es un programa que no lo trae López Obrador, sino un programa de todos los anteriores", agregó.

Este video, también se volvió viral en varias plataformas donde usuarios defendieron su pensamiento, pero hubo otros que dejaron comentarios como: “yo no quería ir a votar por flojera pero al ver esto Dios estoy dispuesta a estar horas formada”, “El men que entrevista ufff otro nivel”, “ Hasta es difícil de ver el video! Está lleno de tanta ignorancia.”

¿Quién es Enrique Cervantes?

Enrique Cervantes, mejor conocido en las redes como "Quique Quelite" es un influencer que ocupa sus plataformas para abordar diversos temas sobre la gastronomía mexicana.

También, es dueño de Agua Bonita, una tienda de artesanías, miel, chocolates, frijoles y nueces, que se encuentra ubicada en la alcaldía Benito Juárez en la CDMX.

En forma de broma, el creador de contenido se describe como un “mirrey, ecohippie”, por lo que en sus videos viste piezas artesanales de diversas regiones del país.

A travé de su cuenta de X se define como “El hijo que Aristegui, Cristina Pacheco y el Eco Loco nunca tuvieron”.

También te interesará:

La infusión que te ayudará a conciliar el sueño con efectos antiinflamatorios

El tipo de queso con más proteína que la leche que te ayudará a dormir mejor

Tras Sheinbaum vs Xóchitl Gálvez, ahora AMLO y Salinas Pliego se enfrentan dentro del ring con ayuda de IA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv