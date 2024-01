¿Quién es MatPat, creador de contenido que dice adiós a YouTube para pasar más tiempo con su familia?

El youtuber MatPat se volvió tendencia en redes sociales, luego de anunciar que se retirará de YouTube para poder pasar más tiempo con su familia.

Por medio de su canal, el influencer aclaró que no se trata de un clickbait.

"El 9 de marzo presentaré mi último episodio teórico, momento en el que le pasaré los canales a otra persona", detalló.

Lee también Proponen matrimonio a Paola Suárez de "Las Pérdidas": "Me caso, comadres"

¿Quién es MatPat?

MatPat, cuyo nombre real es Matthew Robert Patrick, es un youtuber y personalidad de Internet estadounidense. Es el creador de los canales de YouTube The Game Theorists, The Film Theorists, The Food Theorists y The Style Theorists, en los que analiza videojuegos, películas, comida y moda, respectivamente.

MatPat nació en Medina, Ohio, el 15 de noviembre de 1986. Se graduó de la Universidad de Cincinnati en 2009 con una licenciatura en psicología.

En 2008, MatPat creó su primer canal de YouTube, The Game Theorists. El canal se centra en el análisis de videojuegos, desde sus historias y personajes hasta su mecánica y diseño. El canal se ha convertido en uno de los canales de YouTube más populares del mundo, con más de 18.5 millones de suscriptores.

Lee también Confunden a Herly RG con "Lady Aurrerá" y desmiente rumores: "obsesionados conmigo"

MatPat ha sido nominado a varios premios, incluidos los Premios Streamy y los Premios Webby. Ha sido elogiado por su creatividad, ingenio y capacidad para atraer a una audiencia amplia.

Durante la última década, The Game Theorists se ha convertido en particularmente sinónimo de las teorías detrás de la enredada y desconcertante historia de "Five Nights at Freddy's", la franquicia de juegos animatrónicos asesinos, conocida coloquialmente como "FNAF", que se lanzó en 2014 y se convirtió en una película de gran éxito en 2023.

También te interesará:

¿Quién es Kevin Wynne, el pastor que destruyó imagen de la Virgen de Guadalupe?

El secreto para que la flor de Nochebuena "sobreviva" después de las fiestas

¿Caminadora o bicicleta fija? La mejor opción para bajar de peso

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr