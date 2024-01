Confunden a Herly RG con "Lady Aurrerá" y desmiente rumores: "obsesionados conmigo"

Un nuevo escándalo viral se destapó en Internet: “Lady Aurrerá”, la mujer acusada de fardera (ladrona) en un supermercado de Puebla. Con la difusión de las imágenes, algunas personas especularon que se trataba de la influencer Herly RG.

El pasado martes, “Lady Aurrerá” fue sorprendida robando mercancía y al ser detenida por los empleados, comenzó a lanzar golpes e insultos. Colmada de ira, terminó quitándose la blusa y el sostén para demostrar que no había sustraído ningún producto.

Por medio de X, usuarios compararon la apariencia de “Lady Aurrerá” con Herly RG, asegurando que tenían características afines, como su cabello teñido de rosa. Ello ocasionó que algunos internautas creyeran que realmente se trataba de una polémica de la creadora de contenido.

🚨🚨🚨 De última hora 🚨🚨🚨



Famosa influencer nariz de chile ancho, mejor conocida como Herly no se qué, es sorprendida fardeando en Bodega Aurrera.



Increíble que siendo la imagen de @Nike, se vea en la penosa necesidad de estar de ratera. pic.twitter.com/aIk53Q3Cfw — Dandy's (@El_Dandys) January 9, 2024

Herly RG aclara que ella no es "Lady Aurrerá"

Ante la potencial viralización de una Fake News, Herly RG desmintió los señalamientos de que ella era “Lady Aurrerá”.

“Oigan y aclaro lo de la doñita que anda peleando en el Aurrerá por que luego hay gente bien bestia jajajaja que si cree que soy yo no mmn jajajajajajjajaaja estoy atacada de risa en fin me hicieron mi día gracias les amo besites”, escribió en su perfil oficial.

Oigan y aclaro lo de la doñita que anda peleando en el Aurrerá por qué luego hay gente bien bestia jajajaja que si cree que soy yo no mmn jajajajajajjajaaja estoy atacada de risa en fin me hicieron mi día gracias les amo besites 💖 — Herly RG (@herly_rg) January 9, 2024

La influencer, quien ha destacado por promover el body positive y detener la gordofobia, explicó que las comparaciones que le hacen internautas -en un sentido ofensivo- ya no le afectan. Por el contrario, las toma con humor.

“Y lo saben perfectamente de mujers, lo mejor es que son puros señores que no cogen obsesionados conmigo jajajajajja son cosas que ya no me hacen enojar literal yo viendo esto haciendo tour de medios porque voy a salir en una película en el cine", sentenció.

En este momento, Herly RG se encuentra centrada en sus proyectos profesionales, entre ellos, la gira promocional de la película “Roomie”, en la que tiene una participación y que llegará a cines el 18 de enero 2024.





