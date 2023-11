¿Quién es Leslie Gallardo, exparticipante de Acapulco Shore y nueva novia de Emilio Osorio?

Emilio Osorio, exparticipante de la Casa de los Famosos México, se encuentra en el ojo del huracán debido a que recientemente fue captado besando a una joven, luego de que en reality show se dijo sumamente enamorado de Karol Sevilla, con quien mantuvo una larga relación.

Fue en el cumpleaños de Niurka, donde el cantante se dejó ver a lado de su nueva conquista, quien en un principio se desconocía su identidad.

Emilio Osorio confirma su noviazgo con la modelo Leslie Gallardo

Luego de que dicho video fuera compartido por Kiko, el hermano del “Halcón”, y de que hubiera varias especulaciones; fue éste mismo quien reveló a través de un clip en su cuenta de Instagram, que la misteriosa joven se trataba de la modelo Leslie Gallardo con quien actualmente tiene una nueva relación.

¿Quién es Leslie Gallardo, la nueva novia de Emilio Osorio?

Originaria de Guanajuato y nacida en el año 2000, Leslie Gallardo saltó a la fama por haber participado en la quinta temporada de “Acapulco Shore” en el 2018.

La joven se ha adentrado al mundo de las redes sociales, donde a través de su cuenta de Instagram publica fotografías y videos de su vida personal y profesional.

Leslie Gallardo. Foto: Tomada de redes sociales

Gracias a su protagónico en el programa “La venganza de los ex VIP”, fue nominada a “Realeza del reality” en los MTV Miaw 2023.

Otra de sus apariciones en la televisión ha sido en el reality show de Netflix “La ley de la selva” en el que participó al lado de Sandy Padilla y Diego Alfaro.

También tiene una cuenta de OnlyFans donde cuenta con un buen número de seguidores.

Karol Sevilla confirma que terminó con Emilio Osorio

Días antes de que se diera a conocer el video donde se muestra al hijo de Niurka y Juan Osorio a lado de la modelo Leslie Gallardo, Karol Sevilla había confirmado que su romance con el cantante había llegado a su fin.

A través de una transmisión en vivo, la cantante se sinceró con sus fans, luego de que fuera cuestionada si le había sido infiel a Emilio en Miami.

“No me estén inventando cosas porque no. Digo, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me canté la vida, pero no en Miami nunca estuve con nadie.”, recalcó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





También te interesará:

Esta es la planta de tu jardín que reduce la acidez estomacal

La lista de vitaminas que no pueden faltar en tu cuerpo si tienes más de 50 años

Vicente Fox cierra cuenta en “X” tras dichos contra Mariana Rodríguez y lo "despiden" con memes





akv