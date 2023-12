¿Quién es Konnan, el luchador al que Latin Lover acusó de intentar frustrar su carrera?

Latin Lover aseguró que Konnan quiso truncar su carrera. Invitado al podcast del Vampiro Canadiense habló sobre su paso por la Lucha Libre AAA: “si una persona quiso meterme el pie y truncar mi carrera como luchador, es Carlos Santiago Espada, Konnan”.

En el episodio, Victor Manuel Reséndiz Ruiz, mejor conocido como Latin Lover recordó que en algún momento incluso el hijo de El Santo, lo defendió: “ya deja en paz a este chavo, va empezando y siempre que luchamos le estás ahí reclamando (…) si el chavo no se quiere defender, yo sí, déjalo en paz”.

El luchador profesional, actor y bailarín contó que en algún momento Konnan se acercó y le confesó que “le habían calentado la cabeza” y creía que lo quería imitar.

“él tenía, no miedo, sino el pendiente de que yo me quería… él creía que yo lo quería imitar. Yo no quería ser como él… Sí lo admiraba por su físico, porque tenía un gran físico, pero nunca quise ser como él”, dijo.

Latin Lover, quien también ha trabajado para la World Wrestling Federation (WWF) contó que no fue a el único luchador que le “hizo la vida de cuadritos” e incluso le llegó a confesar:“Latin yo a ti te hacia bullying porque quería que respetaras a la lucha, que aprendieras, que la amaras, como yo. Esta es mi vida”.

¿Quién es Konnan, luchador que quiso truncar a Latin Lover?

Su nombre real era Carlos Santiago Espada es un luchador profesional cubano que nació en 1964. Durante su carrera como luchador profesional que duró casi tres décadas luchó por las promociones nacionales e independientes en Estados Unidos y México.

Actualmente trabaja en Lucha Libre AAA como el creativo principal. Allí fue líder de la Legión Extranjera.

En Estados Unidos es conocido por su participación en World Championship Wrestling y también creó 3Live Kru para Total Nonstop Action Wrestling, a inicios de la década de los 2000.

