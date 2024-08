¿Quién es Esmeralda Palacios, exesposa de Facundo que contrajo nupcias?

Este fin de semana, Esmeralda Palacios, exesposa del comediante Facundo, contrajo nupcias con su novio de años, Diego Muñoz. La ceremonia tuvo lugar en la Asociación Nacional de Charros, un lugar con mucho encanto que le dio un toque especial al evento.

Esmeralda, que comenzó su relación con Diego en 2022, compartió con sus seguidores varias fotografías de los mejores momentos que tuvo en su boda, donde en una de ellas, se puede ver ala productora caminando hacia el altar acompañada por su hijo Lorenzo y su padre, Don Juan Palacios.

Esmeralda Palacios, exesposa del comediante Facundo, contrajo nupcias con su novio de años, Diego Muñoz. Foto: Redes sociales

Entre los invitados que se unieron a la celebración se encontraron figuras conocidas como Rossana Najera, Lucy y Andrea Chaparro, Paola Ramones, y Valentina Gómez Palacios, la hija de Esmeralda y Facundo.

Asimismo, en una de las publicaciones que realizó en su cuenta de Instagram, se pueden leer los votos que escribió para su esposo, donde expresó:

“Si yo existo tiene que existir alguien como yo… Y te pedí... Tan diferentes, pero con los mismos pilares. Llegaste a dar paz y unión a nuestras vidas. Por qué no solo te llevaste a una gran y exigente mujer, te llevas las joyas de mi familia: a Vale , Mila y Lorenzo, ¡y las hiciste nuestra familia! Amo mirarte todos los días, y sonrío desde el alma".

¿Quién es Esmeralda Palacios?

Esmeralda Palacios, es una destacada empresaria e influencer mexicana. Nació en 1978 en la Ciudad de México.

Además de su carrera como productora y conductora en la radio 98.5FM, Palacios ha ganado popularidad a lo largo de los años. Su salto a la fama llegó con el reality show "Lucky Ladies" en 2014, que la puso en el radar de muchos.

Estudió publicidad en la Universidad Comunidad Educativa Montessori, donde conoció al presentador Facundo. La pareja se casó en el año 2000, pero su relación terminó en 2016. Juntos procrearon tres hijos: Valentina, Mia y Lorenzo Gómez Palacios.

Facundo y Esmeralda Palacios. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En su cuenta de Instagram, Esmeralda dice ser amante de los coches, viajes, caballos y gastronomía. En esta plataforma, donde cuenta con más de 300 mil seguidores, suele compartir los momentos más destacados de su vida.

Actualmente es esposa de Diego Muñoz, con quien contrajo nupcias el pasado sábado 10 de agosto.

Esmeralda Palacios, exesposa del comediante Facundo, contrajo nupcias con su novio de años, Diego Muñoz. Foto: Redes sociales

¿Por qué se separaron Esmeralda y Facundo?

En 2016, Esmeralda Palacios y Facundo Gómez anunciaron su separación en una emotiva transmisión en vivo por medio de Facebook.

En aquella ocasión, mientras Facundo daba la noticia, Esmeralda no pudo contener las lágrimas, mostrando claramente lo afectada que estaba. En ese momento, Facundo recordó cómo la conoció por primera vez en 2001, y cómo su relación evolucionó durante más de 18 años.

"Todo comenzó hace 18 años, estábamos en la universidad, estudiaba publicidad, entonces llegué y, en eso, vi a una chica con unos pantaloncitos negros, apretaditos", expresó.

Su historia de amor comenzó con un noviazgo que pasó por una pausa y luego se reanudó, llevándolos a casarse en 2004 en una ceremonia en Tepoztlán. Juntos, tuvieron tres hijos: Valentina, Mila y Lorenzo. Sin embargo, en 2016 decidieron anunciar su separación, pensando que tal vez en el futuro podrían reanudar su relación. Lamentablemente, eso nunca ocurrió.

Poco después de la separación, Facundo se unió al reality show "La Isla", donde conoció a su actual pareja, Delia García. Desde entonces, han estado juntos durante seis años. Facundo ha mencionado que esta nueva relación le ha permitido encontrarse a sí mismo y redescubrir el deseo de enamorarse.

"Yo pensé que iba a echar mucho desmadre, pero me enamoré rapidísimo de Delia y dije: ´-no mam*s esto era lo que necesitaba, necesitaba una mujer así´, era algo que ya no tenía en mi vida, Delia me regresó un brillo, de vivir, de aventura, de hacer, ni yo me lo esperaba, como que me lo mandó el Universo", mencionó.

Facundo y Delia. Foto: Redes sociales

En ese tiempo, se rumoreaba que la separación entre Facundo y Esmeralda podría haber sido causada por una posible infidelidad de Facundo con Delia García, aunque nunca se confirmó oficialmente.

