¿Quién es Diego Ruzzarín, el influencer envuelto en polémica por "tuit" de Iker Casillas?

Diego Ruzzarín se vio envuelto este lunes en una polémica en redes tras responder a un "tuit" en la cuenta del exfutbolista español Iker Casillas.

En dicho tuit se mostraba el texto "Espero que me respeten: soy gay", el cual habría sido producto de un hackeo, según explicó después el antiguo portero del Real Madrid y de la selección española.

"Ya borró el tweet, mal gusto, cobarde, violento... Ya quiero verlo en su próximo juego en Qatar. El deporte tiene un serio problema con las preferencias sexuales y algunos casos han terminado en suicidio. Podrá tener sus preferencias, pero jamás serían motivo de burla".

Ante este mensaje, varios internautas notaron la equivocación de Ruzzarín, puesto que Iker Casillas se retiró de este deporte en agosto de 2020. No obstante, otros se quedaron con la duda de quién es y qué ha hecho este influencer, por lo que aquí te lo contamos.

¿Quién es Diego Ruzzarín?

Diego Ruzzarín es un diseñador industrial brasileño de 39 años que vive en Monterrey. Se ha vuelto conocido en redes sociales por publicar contenido sobre filosofía, así como videos en los que habla de temas variados con el objetivo de promover el pensamiento crítico.

Su canal de YouTube cuenta con más de 900 mil suscriptores, mientras que en Twitter lo siguen más de 160 mil personas.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Ruzzarín estudió en el Tecnológico de Monterrey y realizó una maestría en Food Design en el Politécnico de Turín, ubicado en Italia. Después viajó a decenas de países con el fin de entender la relación entre la comida y el ser humano, además de que trabajó para PepsiCo durante más de 4 años.

No obstante, en el sitio web del podcast "Dementes" se lee que terminó cansado de la vida corporativa, razón por la que emprendió sus propios negocios, tales como "Foodlosofía" y "Casa Nomo".

Estas empresas le han brindado a Ruzzarín ingresos suficientes para subsistir, para mantener a su familia e incluso para comprar un automóvil Tesla, como contó en 2019 durante la conferencia de marketing EXMA Panamá.

¿Cómo se volvió famoso Diego Ruzzarín?

La popularidad de Ruzzarín creció mucho en 2021, luego de que el empresario e influencer Carlos "Máster" Muñoz lo invitara a "debatir" en un evento que se transmitió a través de redes sociales.

En dicho acto, el diseñador brasileño criticó a los "gurús" de internet, tales como Muñoz, lo cual generó una pelea de la que salieron frases como "¿por qué crees lo que crees?".

En aquel entonces, varios internautas expresaron que Diego Ruzzarín habría "ganado" la pelea y "humillado" al Máster Muñoz, con comentarios como "el debate estaba parejo hasta que empezó", y "lo único que logró Carlos Muñoz es que siguiera a Diego Ruzzarin".

¿De qué habla Diego Ruzzarín en sus videos?

Diego Ruzzarín empezó a publicar contenido en 2018, a pesar de que hasta ese momento había sido reacio a mostrarse en internet.

De hecho, entre sus libros preferidos se encuentra "La sociedad del espectáculo" del escritor francés Guy Debord, en el cual se plantea que el "espectáculo" es una "relación social entre personas mediatizada por imágenes".

Desde esta óptica, el "filósofo" youtuber ha explicado que las personas no entran en contacto con la realidad de forma directa, sino a través de un mundo de símbolos.

Es por lo anterior que Ruzzarín cuestiona si los consumidores de contenido en línea conocen realmente a las personas a las que miran a través de sus pantallas, o si estas últimas terminan por convertirse en una caricatura de sí mismas.

Entre los primeros proyectos de Diego Ruzzarín destacan los podcasts "Ruzzarín Bros", producido junto a su hermano Mateus Ruzzarín, y "Farid y Diego", consistente en conversaciones con su amigo Farid Dieck.

Ruzzarín, el marxista de redes

Ruzzarín ha dicho en sus videos de YouTube que su corriente, en el mundo de la filosofía, es el materialismo dialéctico, puesto que considera que los cambios en la sociedad provienen de la transformación de sus condiciones materiales, las cuales tendrían efectos sobre la "superestructura", además de que el "motor" de la historia sería la "lucha de clases".

Más aún, cuando asistió al programa de televisión "El Octágono", conducido por el columnista de EL UNIVERSAL Hernán Gómez Bruera, aseguró que, para él, la diferencia entre la izquierda y la derecha política estriba en la "conciencia de clase".

Y también aludió a los "discursos progres", los cuales, en su opinión, deberían conciliarse con una crítica al modelo económico y a las condiciones materiales para ser efectivos, además de decir que "conciencia de género sin conciencia de clase es jugar a las ropitas".

De igual modo, este creador de contenido ha afirmado que el marxismo no sería "anticapitalista", sino "postcapitalista", y ha defendido su derecho a criticar el sistema económico a pesar de ser un empresario.

Por ejemplo, recientemente compartió en Twitter un meme con el texto: "No es hipócrita criticar el capitalismo mientras participas en él. De hecho, buena parte de la crítica al capitalismo se basa en que nos fuerza a participar en él para poder sobrevivir".

Diego Ruzzarín y su "Capital Humano"

Una expresión usada con frecuencia por Diego Ruzzarín es "Capital Humano", con la cual se refiere a sus seguidores.

De acuerdo con el sitio economipedia.com, se entiende por capital humano a "una medida del valor económico de las habilidades profesionales de una persona", además de que hace referencia "al factor de producción del trabajo, que son las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios".

En un YouTube short titulado "Por qué les llamo Capital Humano", Ruzzarín afirma que "con el objetivo de la proliferación del capital, las prioridades humanas se vuelven secundarias [...], en ese sentido, tú le dices a una empresa: 'hay malestar económico, hay una recesión', entonces las empresas se deshacen de los empleados, se quedan con menos gente.

"Y al mismo tiempo buscan procesos de automatización y de eficiencia para mantener alta productividad y bajo costo de mano de obra", lo cual sería "buenísimo" para el empleador porque "a mayor productividad, menor costo fijo, entonces el margen de ganancia va a ser mayor.

"Pero el problema es que, como todas las empresas buscan eso, [...] pues hay menos poder adquisitivo, porque la base de la pirámide no tiene dinero para gastar, entonces producimos mucho que a nadie le alcanza", dice.

Crítica de Diego Ruzzarín a la autoayuda

Otro de los temas a los que se ha referido Ruzzarín en su contenido es la literatura de "autoayuda" que, según él, "no ayuda". En un video publicado en 2020, afirma que esta es "un formato de distracción", en el cual se plantearía que "cada uno tiene que trabajar sobre sí mismo", bajo la óptica de un "optimismo tóxico" que se alejaría de una crítica al sistema.

Para esto, pone como ejemplo la postura del psicólogo canadiense Jordan Peterson, quien es conocido por la frase "limpia tu cuarto", en alusión a que este sería el primer paso para que una persona logre cambios sustanciales en su vida.

Sin embargo, Diego Ruzzarín afirma que en este escenario también sería necesario contemplar los efectos del mundo externo sobre la vida de dicha persona, ya que, de otro modo, limpiar su cuarto no serviría de nada.

"Lo peligroso de la ideología de Jordan Peterson es que solo te quedes arreglando tu cuarto toda la vida, y la verdad es que nunca vas a acabar, ese es el problema", dice.

Otras influencias de Diego Ruzzarín

Adicionalmente, Diego Ruzzarín ha citado entre sus principales influencias a Friedrich Nietzsche, ya que habría empezado a interesarse por la filosofía después de leer en el baño "Más allá del bien y del mal"; al austriaco Sigmund Freud, puesto que ha dicho que está "enamorado" del psicoanálisis, sin mencionar que se ha declarado "fanboy" del filósofo esloveno Slavoj Žižek.

Por otro lado, este youtuber ha dicho que es un gran aficionado a los videojuegos, que gusta de ver películas y que una de sus series favoritas es Neon Genesis Evangelion, el anime donde el protagonista debe enfrentar a unos "ángeles", pero atraviesa por "crisis existenciales" y "no quiere subirse al robot".

¿Qué críticas ha recibido Diego Ruzzarín?

Algunas personas que han estudiado filosofía de manera formal, por ejemplo, el argentino Nahuel Michalski —quien también tiene un canal de YouTube y es amigo de Ruzzarín— lo han acusado de ser un "sofista".

Los sofistas eran unos maestros de retórica de la antigua Grecia, de los cuales sus detractores, como Platón y Aristóteles, creían que sólo desarrollaban el razonamiento para lograr la eficacia persuasiva y no para alcanzar la verdad, por lo cual caían en falacias.

Y también ha sido criticado por una supuesta "falta de rigor".

Por ejemplo, en un video donde reacciona, junto a Michalski y al politólogo español Santiago Armesilla, a un discurso del presidente de Colombia, Santiago Petro, se leen comentarios como "creo que se equivocaron en el método", y "están increíblemente descontextualizados de lo que está ocurriendo en materia de drogas, pero ocultan su análisis limitado con mucha rimbombancia".

Así como "Nahuel, fue el único que hizo el esfuerzo de criticar el discurso como una unidad"; "en general me gusta el contenido que hacen Diego y Santiago sobre divulgación; sin embargo, este análisis en particular no me ha parecido certero", y "saben tanto de mucho que no saben nada".

¿Qué hace Diego Ruzzarín en la actualidad?

Actualmente, y derivado de la fama que alcanzó tras el debate con el "Máster Muñoz", Diego Ruzzarín produce el podcast "¿Por qué crees lo que crees?", cuya intención es promover el pensamiento crítico a través de conversaciones con otros influencers.

En dicho podcast ha contado con la presencia de otros creadores de contenido "crítico", tales como César Hernández —creador de Esquizofrenia Natural y Cordura Artificial— y "El Hobbit" —integrante de Migala—, además de que ha invitado a personalidades como YosStoP, Slobotsky y Álex Fernández.

Asimismo, es parte de una asociación de deportes electrónicos llamada Liga Ace Esports, la cual, de acuerdo con su cuenta de Instagram, "impulsa el crecimiento de los Esports" en Latinoamérica.

Diego Ruzzarín anunció recientemente que colaboraría con el canal TUDN, propiedad de TelevisaUnivision, en un proyecto para contar historias relacionadas con el futbol, las cuales mostrarían "dilemas culturales, problemas estructurales, políticos, económicos, injusticias, dinámicas de poder", a través de este deporte.

"El futbol siempre revela algo mucho mayor de lo que pensamos", dice Ruzzarín en el tráiler.

