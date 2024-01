¿Quién es Azucena Uresti, periodista que se despidió de su programa en Milenio?

El pasado viernes 19 de enero, la periodista Azucena Uresti se despidió de su programa en Milenio tras trabajar 20 años en dicha empresa.

En su último programa, la comunicadora expresó que aunque se retira del medio, se va satisfecha, ya que hizo que fueran escuchadas las voces de todo aquel que ha sido silenciado en el país.

“Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad para toda la vida. Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones así que dadas las circunstancias, hoy es mi último día en esta empresa, y será la última vez que esté frente al noticiario “Azucena a las 10”, agregó.

Aunado a ello, agradeció a su público por haberla acompañado “noche a noche” durante todos esos años, y sobre todo por haber confiado en su trabajo.

¿Quién es Azucena Uresti?

Azucena Uresti Mireles es redactora, reportera, locutora y presentadora de noticias que ha trabajado para algunos medios de comunicación como Radio Fórmula y Milenio Televisión.

Nació el 15 de marzo de 1978 en Monterrey, Nuevo León.

Estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde se graduó de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en 2005.

Su nombre se ha vuelto tendencia por 2 momentos importantes:

1. En 2018 fue la moderadora del debate presidencial en el que participó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade Kuribreña, "El Bronco" y Margarita Zavala.

2. Uresti fue amenazada por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por medio de un video difundido en redes sociales en agosto del 2021. Ante ello, se solicitó protección para la periodista.

Azucena Uresti durante desayuno con motivo de las 103 mujeres líderes de México. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

¿Cuál ha sido la trayectoria de Azucena Uresti?

La comunicadora inició su carrera profesional en Terra Networks México, uno de los primeros sitios de internet, donde entrevistó por primera vez al entonces presidente de México Vicente Fox. Azucena se ha desempeñado como redactora, productora, coordinadora general y conductora para diversos medios.

En 2005 llegó a Multimedios Radio, donde combinó la conducción de noticias y la redacción.

Posteriormente, en 2006 su vida cambió por completo cuando comenzó a conducir en “Telediario Nocturno Fin de Semana” a lado del arquitecto Héctor Benavides.

Azucena Uresti sale de Milenio TV. Foto: Instagram

En una entrevista para la página "STIRTT Nacional", contó que aunque nunca se vio como conductora de noticias, ya que no le agradaba su voz ni le gustaba cómo se veía a cuadro. Un día tuvo que tomar una decisión que marcó el inició de su carrera en Telediario, Monterrey.

“Un sábado en la mañana estaba haciendo mis notitas, muy correcta, en un rincón de la redacción, y no llegaba el conductor del Telediario en Monterrey. Decían “¿y quién va conducir?, no llega fulanito y que no va llegar porque le pasó no sé qué”. Yo estaba en mi onda, y alguien dice ‘a ver, la de la esquina, la güera’. Volteo, ‘¿yo?’. ‘Sí, ¿haces el noticiero, sí o no?’. Y yo, ‘¿qué noticiero?’. ‘El noticiero de la tarde, necesitamos un conductor, ¿sí o no?’. Dije ‘ay, nunca he movido un prompter, nunca he estado frente a una cámara’. Me dicen ‘¿sí o no?, necesitamos que nos digas ya’. Y yo pensaba ‘ay, qué ropa me voy a poner; ay, estoy gorda; ay, Dios mío; ay, no sé qué’. ‘Sí’, le digo ‘sí’. ‘Órale, vas a tu casa por ropa o lo que tú quieras y te vemos aquí a las 5 de la tarde’.Pues allá voy, regresé rapidísimo y me puse a leer la pauta, leer todo y luego, pues avientate… Y así empezó la aventura”. explicó.

- Con información de Brenda Martínez





