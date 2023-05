“Qué llevado, qué artístico”; Lalo España “se burla” de Martha Higareda por sus recientes declaraciones

El nombre de Martha Higareda se ha vuelto viral en los últimos días en las redes sociales debido a sus fantasiosas anécdotas, las cuales, incluyen a varias celebridades de Hollywood. Por lo que la actriz de “No manches Frida” ha sido tachada de "mitómana" y "alucín" por sus distintas declaraciones.

La famosa aseguró en una entrevista con Yordi Rosado que aprendió a hablar a los 4 meses y que Ryan Gosling la salvó de tener un accidente en un restaurante, hecho que desató las burlas de varios cibernautas y personas de la farándula. Uno de ellos fue el también actor de la popular serie de “Vecinos”, Eduardo España.

En su cuenta de TiktoK, el actor compartió un video donde "trollea" a Higareda ironizando sobre lo contado por la celebridad.

“Mi querido Yordi, no me lo vas a creer. Fíjate que tenía yo la posibilidad de hacer una película con Meryl Streep, pero me llamaron a hacer un cortometraje con el grupo de teatro del Colibrí sin rencores y pues preferí ese trabajo”, expresó

El clip se volvió viral en la plataforma, donde varios internautas lo compararon con la actriz, llamándolo “Margara Francisca Higareda”

¿Omar Chaparro también se burló de Martha Higareda?

A través de sus redes sociales, el actor, conductor y comediante Omar Chaparro también lanzó un mensaje muy especial a su gran amiga, donde se dijo estar sorprendido luego de saber que rechazó al actor Robert Pattinson por actuar con él en “No manches Frida”.

“Me entero que mi querida amiga @marthahigareda prefirió trabajar conmigo que con #robertpattinson. ¿Ustedes hubieran preferido lo mismo, cierto?”, escribió el conductor por medio de un tuit.

Dicha publicación fue acompañada por una imagen en la que aparecen él, Martha Higareda y Pattinson. Ante esto, la actriz de cine mexicano respondió a la publicación con un "jaja, te quiero"

Foto: Twitter

