¿Qué le pasa a tus ojos si ves directamente el eclipse solar? UNAM lanza advertencia

No permitas que la curiosidad por ver el eclipse solar anular te haga candidato a sufrir lesiones oculares. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que mirar directamente el fenómeno astronómico puede acarrear daños irreversibles a la vista.

A través de una publicación en UNAM Global, el doctor y académico de la Máxima Casa de Estudios, David Lozano, consideró que los eclipses son “un engaño” que incita a la población a mirar al cielo, directamente al sol. Aunque confió en que las personas no sucumban a la tentación de mirar el halo luminoso a través de la rendija que deja la luna.

La breve exposición de la vista a loa rayos ultravioleta e infrarrojos puede ser suficiente para quemar la retina.

(FOTO: Especial)

¿Qué ocurre con los ojos cuánto ves directamente el eclipse?

El doctor David Lozano, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM advirtió sobre los riesgos de mirar directamente el eclipse solar el próximo 14 de octubre y no a través de una lente especial como se ha recomendado.

“Si fijamos nuestra vista en el Sol, incluso por pocos segundos, su luz se concentrará en el centro de la mácula y la quemará, cual si fuese una lupa sobre un pedazo de papel. Eso dejará una cicatriz que derivará en pérdida de visión central, es decir, es decir es nuestra capacidad de distinguir los detalles finos de aquello que tenemos enfrente, algo fundamental a la hora de reconocer rostros o de leer”, indicó en entrevista para UNAM Global.

De modo que el académico pidió reflexionar sobre lo que está en juego en caso de decidir ignorar las recomendaciones sobre los lentes especiales para el eclipse.

Si bien el docente pidió no mirar directamente el eclipse, si sugirió seguir las recomendaciones que ha lanzado la UNAM para cuidar la vida ocular.

“Pero eso no quiere decir que pida a la gente encerrarse en casa con las persianas abajo. A mí me llevaron a ver el primero a los siete años y fue una experiencia que me marcó”, contó el médico.

(FOTO: Tomada del Twitter @nanos_notepad)

Métodos indirectos para ver el eclipse: qué son y cómo usarlos

Para aquellas personas que tengan inquietud de observar el eclipse, existen los métodos indirectos, como aquellos fabricados de forma particular con una caja de cartón para crear una cámara obscura, a través del follaje de los árboles.

“A ambas estrategias se les llama métodos indirectos, pero si queremos llevar la vista y observar el eclipse, debemos hacerlo con los filtros adecuados.

Sin embargo, el especialista pidió tener precaución al elegir estos objetos a través de la web, dado que pueden resultar apócrifas.

El eclipse solar anular será visible en México el próximo 14 de octubre y la UNAM ha preparado una serie de eventos en Las Islas, Universum y otras sedes para el disfrute de este espectáculo astronómico.

#BoletínUNAM No debemos sucumbir a la tentación de mirar sin protección los eclipses de Sol. La más breve exposición a los rayos solares puede quemar nuestras retinas y provocar pérdida de visión central: #ExpertoUNAM > https://t.co/V0DYmtUIdP pic.twitter.com/skqmySenx8 — UNAM (@UNAM_MX) October 12, 2023





